8月1日は歯が命の日記念!第11回サンギ 歯が命アワード2025

美白高機能歯みがき売上No.1シリーズアパガードを展開するサンギは、8月1日の歯が命の日を記念して第11回となる「サンギ 歯が命アワード2025」の表彰式が、パレスホテル東京にて開催されました。本年はアパガード誕生から40周年の節目の年。それを記念し、 1995年にアパガードのCMに出演し、芸能人は歯が命というフレーズを広めた立役者でもある俳優の東幹久さんと高岡早紀さんがプレゼンターを務めました。

山本美月さんがアパガードのブランドアンバサダーに就任

2025年は、俳優・モデルとして活躍しながらも家庭と仕事のバランスを大切にし、飾らない自然体の美しさで人々を魅了する山本美月さんに同アワードを贈り、トロフィーの授与とともに、アパガードのブランドアンバサダー就任も発表されました。

「サンギ 歯が命アワード」とは



健康的で美しい歯を持ち、自身の活動や生き方においても輝いている方を表彰するサンギ 歯が命アワード。

「歯が命の日」は、歯（8）・命（1）の語呂合わせにちなんで、健康的で美しい歯の大切さを考える日として、サンギが制定した記念日です。

平成に話題となったアパガードのTVCM「芸能人は歯が命」のキャッチコピーにちなみ、制定されました。

2025年の「サンギ 歯が命アワード」は



多様な価値観が広がる今、「自分らしさ」こそが美しさとされる時代背景を反映して、「自然体の美しさ」をテーマに開催されました。

「サンギ歯が命アワード」歴代受賞者

2015年 荒川静香さん(プロフィギュアスケーター)

2016年 一般募集

2017年 河北麻友子さん(女優)

2018年 野口聡一さん(JAXA宇宙飛行士)

2019年 水谷隼さん(卓球選手)

2020年 相田翔子さん(歌手・女優)

2021年 前田敦子さん(女優)

2022年 デヴィ夫人(国際文化人)

2023年 山下健二郎さん(パフォーマー)

2024年 ウエンツ瑛士さん(俳優・タレント)

2025年 山本美月さん(俳優・モデル)