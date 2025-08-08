「FWがうまく打てない最大の原因」は？ミスを減らすコツを解説

日下部プロはFWとUTを「ほかの番手のイメージで打っている」という。まずはこのイメージが大事で、それがFW・UT上達の核心に迫る！

【考え方】「払い打つ」意識は間違い！

アイアン（写真上）、FW（写真下）

FWはクラブが長くなるぶん「入射は鈍角」「プレーンはフラット」に自然になるので、

アイアンと同じスイングをしてもボールをうまく払い打てる

ＦＷはティーアップしているドライバーと同じ軌道ではうまく打てません。そこで「払い打つ」と教えるプロや上級者がいますが、これはとてもリスキー。教えているほうはもともと適正な入射角が確保できている人。一方、ＦＷが苦手な人はヘッドが下から入っている人。

ダウンブローに打てるプロや上級者は「払い打つ」とちょうどいい入射角になりますが……

前者は「払い打ち」を意識することで入射角がゆるやかになりますが、後者はヘッドがさらに早く落ちてしまいボールのはるか手前を叩くか、ヘッドの上がり際でヒットするので、ダフりとトップが頻発してしまう。そのため、入射角を鋭角にしたい「アイアンのイメージ」のほうがうまく打てるケースが多いのです。

どんなショットでもヘッドは必ず上から入る。その角度を地面と平行に近づけようとするのがミスのもと。地面かボールの頭を叩いてしまう

【打ち方】「左足は重く使う」「左サイドは低く」が生命線

左サイドに重心を置きたいので「左足を重くする」意識をもつ。

さらに伸ばさず縮める「左サイドを低くする」意識ももって打とう

近代スイングは地面反力を使うなどタテ方向に出力を出して飛ばしますが、ＦＷが苦手な人は絶対にマネしてはいけません。飛ばすための左サイドを伸ばす動きは、「うまく打てない最大の原因」になってしまう。地ベタものは伸び上がったら即アウト！

むしろ、左サイドはできるだけ縮める。私の生徒へのレッスンでは「左足を重くして左サイドを低くする」と教えますが、これがもっとも苦手克服への効果がありますね。

伸び上がる動きは飛距離アップにつながるが、飛ばすクラブではないFWではいっさいいらない動き

【打ち方】「重心の下」にしたいからボール位置は左寄り

重心の真下でインパクトを迎えるのも、伸び上がりや手元が浮くのを防ぐコツ。そのためボール位置はやや左寄りにセットします。真ん中かそれより右側にボールを置くと、鋭角すぎる入射角になりがち。また、打球が上がりにくいボール位置なのですくい打とうともしがちで、体が起き上がりやすくなってしまいます。

もちろん、左に置いたからといって、高く打ち出そうとするスイングはＮＧ。アイアンと同じスイングをしてくだ伸び上がる動きは飛距離アップにつながるが、飛ばすクラブではないFWではいっさいいらない動きさい。

「低い左サイド」と「重く使う左足」の真下でボールをヒットする

ボール位置が右寄りだと重心も右に残る。入射角が鋭角すぎたり、軸が右に倒れて左サイドが高くなってしまう

いかがでしたか？ レッスンを参考にして、打ち方の見直しをしてみてください。

日下部光隆

●くさかべ・みつたか／1968年生まれ、神奈川県出身。173cm、76kg。レギュラーツアー通算3勝。WASS ゴルフスタジオ（東京都世田谷区）でのアマチュアレッスンのほか、50歳を過ぎてからはシニアツアーにも参戦中。

写真＝竹田誉之、田中宏幸

協力＝日神グループ 平川CC、WASS ゴルフスタジオ