6カード連続の勝ち越しで60勝到達

ともに右打者の「ドラ1コンビ」が逆転勝利を呼び込んだ。1点を追う六回2死二塁。先発の左腕サモンズから8番の井上が同点打を右前に運ぶと、続く9番の佐藤直も右前へ勝ち越し打。ともにフォークを捉え、試合をひっくり返した。

スタメンは3試合ぶりの井上が「何とか食らいつこうとした結果」と値千金の今季初打点に声を弾ませると、9試合ぶりだった佐藤直も「いい結果につながって良かった」と笑った。三回に失策絡みで先制される嫌な流れを2人が変えた。

サモンズは左打者より右打者を苦手としており、7月16日の初対戦でもスタメンに右打者を7人並べて攻略し、この日も6人並べた。井上と佐藤直は2打席目まで無安打。代打も考えていた小久保監督の「行け」という決断に結果で応えた。

井上は埼玉・花咲徳栄高から2021年に入団。佐藤直は20年にJR西日本から入団して、育成選手となった時期もある。小久保監督は「託して良かった」と評価しながらも「うれしいけど、球団が求めてるのはこんなもんじゃない」と、一層の躍動も期待した。

チームは今季100試合目で区切りの60勝に到達。6カード連続の勝ち越しで、貯金24は今季最多を更新した。西武に敗れた2位日本ハムとの差を1ゲームに広げ、9日から本拠地福岡で首位攻防3連戦に臨む。 （山田孝人）