好きなハーブはどれ？＜回答数 35,426票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第248回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きなハーブはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:好きなハーブはどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
チキンのハーブトマト煮
【材料】（2人分）
鶏もも肉(大) 1枚
塩コショウ 少々
小麦粉 大さじ 1/2
玉ネギ 1/4個
セロリ 1/4本
シメジ 1/2パック
ブロッコリー 4房
ニンニク(みじん切り) 1/2片分
塩コショウ 少々
ローズマリー 2枝
オリーブ油 大さじ 1
バター 10g
<調味料>
ケチャップ 大さじ 1
水煮トマト(缶) 200g
白ワイン 大さじ 2
水 大さじ 2
ローリエ 1枚
【下準備】
1、鶏もも肉は4つに切り、身の厚い部分に切り込みを入れて塩コショウをし、小麦粉を薄くまぶす。
2、玉ネギは3つ位のくし切りにする。
3、セロリは筋を引き、斜め薄切りにする。
4、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
5、ブロッコリーは小房に分けて熱湯でサッとゆで、ザルに上げる。
【作り方】
1、煮込み鍋に半量のオリーブ油とバターを中火で熱し、ローズマリーを炒める。香りがたってきたらローズマリーを取り出して鶏もも肉を入れ、両面にこんがりと焼き色をつけていったん取り出す。
2、同じ鍋に残りのオリーブ油を加えて中火で熱し、ニンニク、玉ネギ、セロリ、シメジを炒め合わせる。
3、しんなりしたら＜調味料＞の材料を加え、煮たったら鶏もも肉を鍋に戻し入れる。再び煮たったら弱火にし、蓋をして時々混ぜながら20〜25分煮る。
水煮トマトがホールトマトの場合は手でつぶしながら加えて下さい。
4、塩コショウで味を調えて器に盛り分け、ブロッコリーを添え、ローズマリーをのせる。
(E・レシピ編集部)
