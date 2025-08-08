スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「好きなハーブはどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:好きなハーブはどれ？

・「好きなハーブはどれ？」の結果は…


・1位 … バジル 42%
・2位 ミント 27%
・3位 ラベンダー 21%
・4位 ローズマリー 11%

※小数点以下四捨五入

35,426票




■今日のおすすめレシピ

チキンのハーブトマト煮


【材料】（2人分）

鶏もも肉(大) 1枚
  塩コショウ 少々
  小麦粉 大さじ 1/2
玉ネギ 1/4個
セロリ 1/4本
シメジ 1/2パック
ブロッコリー 4房
ニンニク(みじん切り) 1/2片分
塩コショウ 少々
ローズマリー 2枝
オリーブ油 大さじ 1
バター 10g
<調味料>
  ケチャップ 大さじ 1
  水煮トマト(缶) 200g
  白ワイン 大さじ 2
  水 大さじ 2
  ローリエ 1枚

【下準備】

1、鶏もも肉は4つに切り、身の厚い部分に切り込みを入れて塩コショウをし、小麦粉を薄くまぶす。



2、玉ネギは3つ位のくし切りにする。

3、セロリは筋を引き、斜め薄切りにする。

4、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。

5、ブロッコリーは小房に分けて熱湯でサッとゆで、ザルに上げる。

【作り方】

1、煮込み鍋に半量のオリーブ油とバターを中火で熱し、ローズマリーを炒める。香りがたってきたらローズマリーを取り出して鶏もも肉を入れ、両面にこんがりと焼き色をつけていったん取り出す。



2、同じ鍋に残りのオリーブ油を加えて中火で熱し、ニンニク、玉ネギ、セロリ、シメジを炒め合わせる。



3、しんなりしたら＜調味料＞の材料を加え、煮たったら鶏もも肉を鍋に戻し入れる。再び煮たったら弱火にし、蓋をして時々混ぜながら20〜25分煮る。

水煮トマトがホールトマトの場合は手でつぶしながら加えて下さい。



4、塩コショウで味を調えて器に盛り分け、ブロッコリーを添え、ローズマリーをのせる。



(E・レシピ編集部)