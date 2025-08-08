NPO法人ひた水環境ネットワークセンターや日田青年会議所などでつくる実行委員会は、小・中学生を対象にした「地球さんご賞水郷ひたコンクール」（西日本新聞社など後援）の作文やエッセー作品を募集している。初の企画で、テーマは日田の山や川を見て感じたこと、地球の自然について、地球の環境問題について−など。応募締め切りは9月13日まで。

地球さんご賞は、子どもたちに作文を通して水や環境への意識を高めてもらおうと、福岡県八女市出身の直木賞作家安部龍太郎さんらが同市で2022年度に始めた。全国規模に広がり、各ブロックでコンクールを開催している。

「さんご」には、「見る」「考える」「行動する」という三つの力で、地球が直面する五つの課題（地球温暖化、海洋汚染、大気汚染、水質汚染、森林破壊）に立ち向かうという意味が込められている。

日田市は中心部を三隈川が流れ、面積の約8割を森林が占めている。環境保護やまちづくり、観光関係などの各団体が実行委を組織し、水郷ひたコンクール実施の準備を進めてきた。

募集する作品は未発表のもので、1200字以内。用紙は実行委のホームページ＝QRコード＝からダウンロードできるほか、一般の作文用紙も可。電子データ（ワード形式）でも受け付ける。

表彰式は来年2月を予定。入賞者には賞状、入賞作品賞、図書カードを贈呈。上位入賞者には、アート作品などを贈る。入賞作品の中から、さらに優れた作品が全国コンクールに推薦される。

（床波昌雄）