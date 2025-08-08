¡Î·§ËÜ¸©¡Ï±§ÅÚÏ¦¤Î´ðÁÃ100Ç¯¤Ö¤ê¤¢¤é¤ï¡¡¥³¥ó¥¯¥êÅ±µî¡¢²òÂÎºî¶È´°Î»¡¡·§ËÜ¾ë¡¡ÉôºàºÆÍøÍÑ¤·ÉüµìÌÜ»Ø¤¹
¡¡2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¡¢32Ç¯ÅÙ¤ÎÉüµì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²òÂÎÊÝÂ¸¹©»ö¤¬¿Ê¤à·§ËÜ¾ë¡Ê·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î±§ÅÚÏ¦¡Ê¤ä¤°¤é¡Ë¡Ê¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ë¤Ç¡¢´ðÁÃ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÅ±µî¤¬½ª¤ï¤ê¡¢²òÂÎºî¶È¤¬´°Î»¤·¤¿¡£1927Ç¯¤Î¡Ö¾¼ÏÂ2Ç¯¤ÎÂç½¤Íý¡×¤ÇÁ´²òÂÎ¤·½¤Éü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤òÂÇ¤ÄÄ¾Á°¤Î´ðÁÃÉôÊ¬¤ÎÀÐ³À¤Ê¤É¤¬¡¢Ìó100Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10Æü¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡±§ÅÚÏ¦¤Ï¹â¤µ19¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃÏ¾å5³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬·ú¤Æ¤Ç¡ÖÂè3¤ÎÅ·¼é¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ÃÏ¿Ì¤ÇÃì¤ÎÇËÂ»¤ä·¹¤¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤á¡¢²òÂÎ¤·¤¿¾å¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÉôºà¤òºÆÍøÍÑ¤·Éüµì¤¹¤ë·×²è¡£23Ç¯12·î¤«¤é²òÂÎ¹©»ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ³¬ÉôÊ¬¤Ï6Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ³¬¤ÎÀÐ³À¤Ï¥³¤Î»ú·Á¡ÊÄ¹¤µÌó8¡Á10¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÃÛ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤µ¤ÏÌó2¡¦6¥á¡¼¥È¥ë¡£¸ü¤µ¤ÏÌó4¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ê¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ï½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤¯¤¤ÊÉ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÏ³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ï¦¤ò»Ù¤¨¤ëÃì¤Ï27ËÜ¡£¤½¤Î´ðÁÃÉôÊ¬¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ê¡ÊÌó1¡¦4¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¡Ë11¥«½ê¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï27Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÉüµìÀß·×¡¢28Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ËÉüµì¹©»ö¤ËÆþ¤ë·×²è¡£·§ËÜ»Ô·§ËÜ¾ëÁí¹ç»öÌ³½ê¤Î¾åÂ¼Í´°ìÉüµìÀ°È÷²ÝÄ¹¤Ï¡Ö²òÂÎºî¶È¤ò°ÂÁ´¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»¤Î¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÄ¹¤¯¡¢Éüµì¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¦°÷°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë