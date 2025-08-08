¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×À¤³¦¤ËÈ¯¿®¡¡Ã»ÊÔ±Ç²èÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¡¡Æî´ØÄ®¤ÎÃÝÈ¤¥á¡¼¥«¡¼¤¬À½ºî¡¡Á´¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î´¶¼Õ¥Æ¡¼¥Þ
¡¡·§ËÜ¸©Æî´ØÄ®¤ÎÃÝÈ¤¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥ä¥Þ¥Á¥¯¤¬1Ç¯¤¬¤«¤ê¤ÇÀ½ºî¤·¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤¬´°À®¤·¡¢¡ÖÈ¤¤ÎÆü¡×¤Î4Æü¤«¤é¡¢Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ»Ò¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¿©»öÁ°¤Ë²¿¤²¤Ê¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Î¿¼¤¤°ÕÌ£¤òÉâ¤¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Î±Ç²èº×¤Ê¤É¤Ë½ÐÉÊ¤·¡¢¡Ö¥¤¥¿¥À¥¥Þ¥¹¡×¤òÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡½¢¿¦¤Ç¾åµþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢ºÃÀÞ´¶¤òÊú¤¨¤ëÀÄÇ¯¤ò¡¢¸ÅÎ¤¤ÎÊì¿Æ¤¬ÆÍÁ³Ë¬¤Í¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£Êì¤Î°¦¾ð¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤º¤Ë²È¤ò½Ð¤ëÀÄÇ¯¡£Ìá¤ë¤È¡¢Êì¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éô²°¤Ë¤Ïºî¤êÃÖ¤¤µ¤ì¤¿¼êÎÁÍý¡£¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¡¢Êì¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¤É¤ì¤â¤¬¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ý¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸©ºß½»¤Î±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼ÃæÀîÅµ×½¡Ê¤Õ¤ß¤ä¡Ë¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¡£¼ç±é¤ÎÀÄÇ¯¤ò¸©½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄÏ¡¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¡¢Êì¿Æ¤ò¸µ·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂ¼¾åÈþ¹á¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£ÂçÈ¾¤ò¸©Æâ¤Ç»£±Æ¤·¡¢»Íµ¨¤ÎÉ÷·Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ»Ò¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¾å±Ç»þ´Ö¤Ï25Ê¬¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Á¥¯¤ÏÁÏ¶È¤«¤é60Ç¯°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÃÝ¤ÎÈ¤¤À¤±¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦Æü¾ï¹Ô°Ù¤¬¡¢ÎÁÍý¤ä¿©ºà¡¢¿©´ï¡¢È¤¤òºî¤ë¿Í¤ä¡¢¿©ºà¤ÎÌ¿¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤¹ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÈÀº¿ÀÀ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¡¢±Ç²èÀ½ºî¤ò´ë²è¤·¤¿¡£À©ºîÈñ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊç¤ê¡¢ÌÜÉ¸³Û¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë598Ëü8Àé±ß¤¬313¿Í¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·§ËÜ»Ô¤Î·§ËÜ³Ø±àÂç¤Ç3Æü¤Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó300¿Í¤¬»²²Ã¡£´Õ¾Þ¤·¤¿Æ±»Ô¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²ÈÀ¥¸ý¹á¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Ï¡Ö³°¹ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ø¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½ä¤ëÊª¸ì¤ò±Ç²è²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿¡£¾å±Ç¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¥ä¥Þ¥Á¥¯¼ÒÄ¹¤Î»³ºê¾´¸ç¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ï¡Ö°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¡Ê±Ç²è¤¬¡Ë¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÊµÜ¾åÎÉÆó¡Ë