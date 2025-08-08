原爆で外国人捕虜が死傷したとされる「福岡俘虜（ふりょ）収容所第14分所」の跡地とされる長崎スタジアムシティ（長崎市幸町）で7日、収容所について解説した銘板の移設式が行われた。

銘板には、米軍が戦後に撮影した収容所跡地と、その近くにあった三菱長崎造船所幸町工場の写真を掲載。原爆投下時にはオランダのほか、英国やオーストラリアの捕虜約200人が収容され、熱線や爆風で8人が亡くなったことなどが、4カ国語で記されている。

移設式には、駐日オランダ大使や元捕虜の遺族も出席。エルウィン・ヴァン・ハーレンさん（65）＝オランダ＝の父親は、同所に3年半収容され労働を強いられた後、原爆投下前の1945年6月に別の収容所へ移送されたことで被爆を免れたという。ハーレンさんは「私たちは彼らの物語を語り継ぎ、記憶にとどめる責任がある」と語り、銘板の移設は「過去を記憶し、未来への絆を築く場所になる」と期待を込めた。

収容所を巡っては2022年、スタジアムシティ建設中に収容所の一部とみられる遺構が発見され、市民団体が保存を求めていた。遺構は市が「保存対象外」と判断し、建設中に撤去されたが、その後の3者協議で、当時人目につかない高架下に掲示されていた収容所の銘板を敷地内に移設することで意見が一致した。

