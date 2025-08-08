おいしい卵料理と楽しい会話、ときにはお酒を飲みながら−。そんな「何げない日常の中で平和を感じてほしい」との思いを込めた飲食店が長崎市にある。経営するのは、被爆4世の堺康徳さん（28）。平和活動に尽力した祖父の遺志を継ぎ、店を切り盛りする。

平和公園近くの「サニールーチェ平和町店」は毎週末の3日間、各3時間限定で看板を出す。店内には卵焼きの甘い香りが漂い、壁には「あなたにとって平和とは？」の文字。壁一面に貼られたカードには「笑顔」「夢をもてること」など来店者それぞれの思いが記されている。

堺さんは「肩肘を張らず、気軽に平和について語れる場をつくりたかった」という。被爆2世で祖父の野口伸一さん（2024年に76歳で死去）は生前、長崎被爆者手帳友の会「二、三世の会」の代表として、平和活動に取り組んできた。一方、学校などの平和学習に苦手意識があったという堺さんに活動を強要することはなかった。

転機は19年。社会人となった堺さんは、配属先の広島で見た原爆ドームのゆがんだ骨組みや朽ちたれんがに、原爆の脅威と時間の経過を突きつけられた気がした。「何かしなくては」と考えを巡らせる中、祖父が毎月9日や広島原爆の日（8月6日）に長崎の平和公園で「長崎の鐘」を鳴らしていることを思い出した。「来月、一緒に鐘つきにいってもいい？」。久しぶりの電話に「よかよ」と短く応じた祖父は、どこかうれしそうだった。

23年1月、堺さんは起業を夢見て長崎市に帰郷。平和活動にも関わろうと思った直後、祖父が倒れた。認知症も発症。それでも毎月9日が近づくと、祖父は「鐘をつきに行く」「私の役割だから」と訴え、体調がよければ送迎の堺さんと一緒に鐘を鳴らした。

同年8月6日も2人は鐘の下にいた。堺さんに支えられて鐘をついた野口さんは熱中症になり、そのまま救急搬送。再び平和公園を訪れることはかなわぬまま、翌年3月に亡くなった。

祖父の思いを継ぎたいと、3カ月ほどで開業したサニールーチェ。調理場で腕を振るう母の真紀さん（53）は「父は地道な平和活動の継続を大切にしていた。息子が遺志を継いでいることに縁を感じる」と目を細める。店に足を運ぶのは、長崎原爆資料館を訪れた観光客や地元の平和活動家など多様だ。常連の女性は「堺さん親子の人柄にひかれ、『平和活動』の文字が目に留まるようになり娘とワークショップにも参加した」と心境の変化を語った。

堺さんは、今も鐘つきに参加する。祖父と最後に鳴らした日から丸2年となる今月6日も平和公園を訪れた。野口さんのかつての仲間や、自ら親交を深めた若者たちと綱を握り「平和の発信を担い、世界や次代につなげていく」と決意を新たにした。

店名のサニールーチェは「陽光」を意味する。「太陽のように人の心を笑顔や幸せで照らすような店であり続けたい」

（竹添そら）