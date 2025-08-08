¡Îº´²ì¸©¡Ï»ºÃÏ¤ÎÊÑ²½²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë¡¡¡Ö°ËËüÎ¤ÆéÅç¾ÆÍÒ¸µ¤ª¤«¤ß²ñ¡×²ñ°÷¡¡»°Âð°ê»Ò¤µ¤ó¡Ê69¡Ë
¡¡¡Öºî¤ë»þÅÀ¤Ç¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê»È¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¹¥É¾¤ÇÅ¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤Î°ËËüÎ¤¡¦ÍÅÄ¾ÆÅÁÅý»º¶È²ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÅ¸¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¤Î¿©Âî¡×¤Î²ñ¾ì¡£ÆéÅç¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¡Ö»°ÂðÊ¸»°ÍÒ¡×¤Î»°Âð°ê»Ò¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö½ë¤¤Æü¤Î¥é¥ó¥Á¡×¡£ÂçÎØ¤ÎµÆ¤òÉÁ¤¤¤¿ÂÊ±ß¡Ê¤À¤¨¤ó¡ËÈ¤ÏËÜÍè¡¢¥«¥ì¡¼»®¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¤Ã¤¿Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¥ì¡¼¥Ô¥é¥Õ¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿ÀâÌÀÍÑ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¿©Íß¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ï»°Âð¤µ¤ó¤¿¤ÁÂçÀîÆâ»³ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÍÒ¸µ¤ÎºÊ¤Ê¤É¡¢50¡Á70Âå¤Î8¿Í¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö°ËËüÎ¤ÆéÅç¾ÆÍÒ¸µ¤ª¤«¤ß²ñ¡×¡ÊÆÁ±Ê¾¡Âå²ñÄ¹¡Ë¤¬´ë²è¤·¤¿¡£ÃËÀ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤í¤¦¤È2009Ç¯¤ËÈ¯Â¡£¸½ºß¤â¤Û¤ÜËè·î¡¢ÍÅÄÄ®ºß½»¤ÎÊ¡ÅÄ²í»Ò¤µ¤ó¤«¤é¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÂ¥¤ò·ó¤Í¤¿Å¸¼¨²ñ¤òÇ¯¤Ë3¡Á4²óÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤Ï¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä´ï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Êý¤Ê¤É³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë½¸¤Þ¤ë¤È¡Ø½÷»Ò¥È¡¼¥¯¡Ù¤¬ÂçÈ¾¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤È»°Âð¤µ¤ó¡£²ñ°÷¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÂçÀîÆâ»³¤Ë¤¢¤ë³ÆÅ¹¤ÎÅ¹ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ç®¿´¤¹¤®¤ëµÒ¤é¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¾ðÊó¤òSNS¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆéÅçÈÍÍÒ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÃÏ°è¤Î·ëÂ«¤Ïº£¤â¸Ç¤¤¡£
¡¡³«ÍÒ350Ç¯¤òµ¡¤Ë¡¢30¡Á40Âå¤ÎÍÒ¼ç¡¦¸å·Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬PRÀïÎ¬¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¤µÒÁØ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â¼Â´¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤ëÀ¤Âå¤¬Íê¤â¤·¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤¿¤Á¡Ø¤ª¤«¤ß¡Ù¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÈà¤é¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡£»ü¤·¤àÊì¿Æ¤¿¤Á¤¬ÃÏ°è¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨²ñ¤Ï8·îËö¤Þ¤Ç¡£ÌµÎÁ¡£Æ±´Û¡á0955¡Ê22¡Ë6333¡£¡¡¡Ê»å»³¿®¡Ë