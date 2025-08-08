政府がコメの増産へ転換する方針を表明した。農家や農地は減り続け、生産基盤は弱くなっている。コメ作りが持続できる政策が必要だ。

作り過ぎによる米価下落を防ぐため、政府は1970年代から減反を進めた。2018年に減反を廃止した後も、需要と生産の目安を農家に示し、飼料米や麦、大豆への転作に補助金を出して生産抑制を続けてきた。

増産にかじを切るきっかけは「令和の米騒動」だ。昨年夏以降、コメの品薄や価格高騰が続いたことについて、農林水産省は需給の見通しを誤ったのが要因と認めた。

それまで農水省は「コメは足りている」との認識を変えず、品薄と高騰は流通に原因があると説明してきた。

実際は訪日客による需要の増加、猛暑の影響による供給減少などを正確に把握していなかった。コメは不足していたのである。失政を大いに反省してほしい。

コメは自給できる唯一の穀物だ。政府が増産に踏み切ったことは評価できる。

ただし増産するのは簡単ではない。

コメ農家はこの20年間で半減した。稲作を主業とする農家の約6割は70歳以上で、高齢化が著しい。企業の参入促進を含め、新しい担い手の育成を急ぎたい。

生産量が増えれば、価格は下がる可能性がある。消費者に歓迎される半面、農家の収入は減る。近年は資材や燃料の価格高騰で生産コストが上昇し、経営は一層厳しくなっている。

コメ作りを持続するには、農家への支援策が不可欠だ。一定の所得補償を検討すべきではないか。

農水省は増産に向け、大規模化や先端技術を活用したスマート農業の普及で、生産性を高める方針を示した。既に進めている政策ばかりで目新しさに欠ける。

全国の生産環境は一様ではない。地域事情に沿って多様な手だてを考えたい。

九州に多い中山間地は、農地の集約や水田の区画拡大による大規模化は難しい。だからといって軽視してはならない。水田の多面的な機能を尊重してほしい。

棚田は斜面の崩壊を防ぎ、豊かな景観と生態系を形成する。その恩恵は消費者も受けている。効率が悪くとも、中山間地のコメ作りは生産基盤の維持に欠かせない。

増産と併せ、需要の拡大にも取り組んでもらいたい。訪日客の動向は国際的な政治や経済の影響を受けやすく、見通しにくい。国内の消費を喚起することが肝要だ。

輸出も需要を増やす選択肢に挙がる。個々の農家が取引先を開拓するのは限界があるため、国や企業が協力して販路を広げたい。

コメは主食であり、国民は供給量と価格の安定を望んでいる。生産者と消費者の双方に安心をもたらす政策転換であるべきだ。