¡Ö¥Ï¥ê¥Þ¥ª¤È¿· °ÜÌ±»þÂå¡×¥Æ¡¼¥Þ¡¡Ê¡²¬»Ô¤ÇÆî¶è¤Ç11Æü¤Ë¹Ö±é²ñ¡¡ËÜ»æµ¼Ô¤¬ÅÐÃÅ
¡¡ÀïÁ°¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤¿ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Þ¥ì¡¼È¾Åç¤ÇµÁÂ±¤È¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÁðÁÏ´ü¤Î¿Íµ¤³è·à¡Ö²÷·æ¥Ï¥ê¥Þ¥ª¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¡²¬½Ð¿È¤ÎÃ«Ë¡Ê1911¡Á42¡Ë¤È¡¢Ê¡²¬¤ÇµÞÁý¤¹¤ë³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹Ö±é²ñ¡Ö¥Ï¥ê¥Þ¥ª¤È¿· °ÜÌ±»þÂå¡×¤¬11Æü¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é¡¢Æ±»ÔÆî¶è¤ÎÛ©º´¸øÌ±´Û¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Ã«»á¤ÏµìÛ©º´Â¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢2ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Þ¥ì¡¼È¾Åç¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£Ëþ½£»öÊÑ¤ÎËÖÈ¯¤ËÅÜ¤Ã¤¿Ë½´Á¤ËËå¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅðÂ±ÃÄ¤òÎ¨¤¤¡¢±Ñ¹ñ¿Í¤äÍµÊ¡¤Ê²Ú¶£¤«¤é¤Î¶¯Ã¥ÉÊ¤òÉÏ¤·¤¤¿Í¡¹¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£µìÆüËÜ·³¤ËÀÁ¤ï¤ì¤ÆÄµÊó¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Û¤¦¡Ë°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢30ºÐ¤ÇÉÂË×¤·¤¿¡£
¡¡¹Ö»Õ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎË®»ú»æµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ï¥ê¥Þ¥ª¤ÎÂÀ×¤ò¼èºà¤·¡¢ËÜ»æ¤ÎËÌµþÆÃÇÉ°÷¤òÌ³¤á¤¿ºäËÜ¿®Çîµ¼Ô¡Ê52¡Ë¡£Àï»þÃæ¤ÎÊóÆ»¤ä¸½ÃÏ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ã«»á¤Î¼ÂÁü¤Î¤Û¤«¡¢¸½ÂåÃæ¹ñ¤Î¼ÂÁê¤ä¡¢¸½Âå¤Î°ÜÌ±¤È¤â¸À¤¨¤ëÊ¡²¬¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼Â¾ð¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡»²²ÃÌµÎÁ¡£Í½ÌóÉÔÍ×¡ÊÄê°÷80¿Í¡Ë¡£NPOË¡¿ÍÇîÂ¿±Ç²èÆ»¾ì¡á092¡Ê581¡Ë6352¡£