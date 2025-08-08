日豪の結びつきが強まっています。

「世界三大美港」に護衛艦

海上自衛隊は2025年8月4日、海上自衛隊の護衛艦「いせ」「すずなみ」がシドニーに入港したと発表し、公式Xでその様子を公開しました。



護衛艦「いせ」。空母のような全通甲板を備える（画像：海上自衛隊）



「いせ」は空母のような全通甲板を備えるヘリコプター搭載護衛艦（DDH）で、「すずなみ」と共に「令和7年度インド太平洋方面派遣（IPD25）」に参加しています。その一環としてシドニーに8月1日〜3日に寄港し、現地ではオーストラリア海軍艦隊司令官を表敬訪問したほか、特別公開も実施したとしています。

今回、2隻の護衛艦が入港したシドニーは、アメリカのサンフランシスコ港、 ブラジルのリオデジャネイロ港と共に「世界三大美港」の一つと言われています。今回、巨大な護衛艦とシドニーの摩天楼の珍しいコラボが実現しました。

なお、「いせ」と「すずなみ」で構成するIPD25第3水上部隊は8月3日と4日の両日、オーストラリア東方海域において、オーストラリア空軍およびニュージーランド空軍のP-8A哨戒機と共同訓練を実施しました。

【映像】壮観！これがシドニーに入港した空母のような「巨大護衛艦」です（摩天楼とのコラボも）