「有力馬次走報」（７日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆ジャックルマロワ賞・Ｇ１（１７日・仏ドーヴィル、芝直線１６００メートル）に出走予定のゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷）が、仏シャンティイのエーグル調教場芝コースで６Ｆから単走で追われた。横井助手は「ハミを取って行きっぷりも良く、よく動けていたと思います。息遣いも悪いところはありませんし、いい負荷をかけることができました」と好感触。

◆クイーンＳ２着のココナッツブラウン（牝５歳、栗東・上村）は状態に問題なければ札幌記念（１７日・札幌、芝２０００メートル）へ向かう。

◆阿武隈Ｓを制したアンリーロード（牝５歳、栗東・茶木）は、ポートアイランドＳ（９月２８日・阪神、芝１６００メートル）を視野に入れる。

◆６月２２日の函館７Ｒで落馬し、左腕と左足の指を骨折して休養している長浜鴻緒騎手（１９）＝美浦・根本＝が７日、美浦トレセンを訪問。現在はリハビリ中で「医師からは１０月には復帰できるのではと言われています。頑張っていきたいです」と前向きに語った。

◆アイビスＳＤ３着ウイングレイテスト（牡８着、美浦・畠山）は引き続き松岡でセントウルＳ（９月７日・阪神、芝１２００メートル）へ。ウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸）はキーンランドＣ（２４日・札幌、芝１２００メートル）で復帰。鞍上は三浦。ともに所属するウインレーシングクラブがホームページで発表。

◆ジャックルマロワ賞・Ｇ１（１７日・仏ドーヴィル、芝直線１６００メートル）に出走予定のアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩）が６日、フランクフルト空港に到着。同日、馬運車で仏シャンティイに移動した。「前回サウジアラビアに遠征した時と同じような感じで、いつも通りのコンディションを保てていると思います」と鈴木助手。

また、インターナショナルＳ・Ｇ１（２０日・英ヨーク、芝２０５０メートル）に出走予定のダノンデサイル（牡４歳・栗東・安田）はフランクフルト空港を経由してスタンステッド空港に到着。同日、英ニューマーケットのジェームス・ホートン厩舎に入った。「到着後の雰囲気を見る限り、最小限の疲労にとどめることができたと思います」と安田師。