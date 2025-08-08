「ＤｅＮＡ９−５広島」（７日、横浜スタジアム）

横浜で希望の星が輝いた。７月２８日に支配下昇格を果たしたばかりの広島・前川誠太内野手（２２）がプロ初安打初打点となる適時二塁打を放った。球団の育成出身選手がプロ初安打で打点を挙げるのは、２０１０年の中谷翼以来１５年ぶり２人目。チームは乱打戦を落とし、カード負け越しで５位に再転落するも、鯉の未来を担う若手が大きな一歩を踏み出した。

負けたのにどこかすがすがしい。６点ビハインドから、一時は１点差に追い上げる気迫を打線が見せた。その中で価値ある一打を放ったのが、高卒４年目にして今カードから１軍初昇格を果たした前川だった。

プロ初安打は右越えの適時二塁打となり、プロ初打点もマーク。「やっと一歩踏み出せたなと思いますし、とりあえずホッとしている。プロ初ヒット、めちゃくちゃうれしいです」と声を弾ませた。

プロ通算２打席目は好機でやってきた。４−６の四回２死二塁で代打として登場。マウンド上の坂本に追い込まれながらも最後は直球を振り抜いた。「フェアゾーンに入ってくれ！落ちてくれ！」。そう願いながら見つめていた打球は右翼線の内側で跳ねた。二塁ベースに到達すると、渾身（こんしん）のガッツポーズを決めた。

２１年度ドラフト育成２位で入団し、今季が４年目。昨オフには足首の手術も受けていた中、今季はウエスタンで打率・２７９、０本塁打、２０打点をマークし、７月２８日に支配下に登録されて５日からは１軍に昇格した。

巡ってきた好機を生かした若武者の姿に新井監督も「遅かれ早かれ（安打は）出るだろうなと思っていたけど、まさかああいういい場面でね…。自分もうれしかった」と大きくうなずいた。

育成からはい上がってきた道のりの中には大胆な行動もあった。２年目のオフには矢野を通じて、それまで話したことすらなかった菊池に弟子入りし、自主トレに参加した。「まずは守備。守れないと試合には出られない。守れたら気持ち的にも（プレーの）幅が広がると思うので」と守備の名手の胸に飛び込んだ。支配下昇格への最短ルートを俯瞰（ふかん）する力と貪欲な姿勢が今の姿に結びついている。

支配下昇格祝いとしてロレックス社製の高級腕時計をプレゼントしてくれた母校・敦賀気比の先輩で、前広島のオリックス・西川に対しては「いろいろお世話になっているので今日の初ヒットも報告するつもりです」と笑顔。目標の選手には「キクさん（菊池）みたいに何でもできる、チームに欠かせない存在になりたいです」と決意した。１７６センチ、６９キロの細身な背番号９３が先輩たちの大きな背中を追う。

◇前川 誠太（まえかわ・せいた）２００３年４月４日生まれ、２２歳。京都府出身。１７６センチ、６９キロ。右投げ右打ち。内野手。敦賀気比高では３年時に春夏連続で甲子園大会に出場。２１年度ドラフト育成２位で広島入団。２４年１０月にいったん戦力外通告を受けたが、同年１１月に再契約。２５年はウエスタンでの活躍が評価され、７月２８日に支配下登録。８月５日のＤｅＮＡ戦で１軍初出場を果たした。