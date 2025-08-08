ÀÐÇË¼óÁêÂ³Åê¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡Ö´´»öÄ¹¡×¤«¡¡²ÐÃæ¤Î·ª½¦¤¦¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÀÐÇË¤ª¤í¤·¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÃæ¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï£¸Æü¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ËÎ×¤ß¡¢²þ¤á¤ÆÂ³Åê°ÕÍß¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿Èëºö¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤ò´´»öÄ¹¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¿Í»ö¤À¡£
¡¡Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÀè·îËö¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ËÂ³¤¡¢»²±¡Áª¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤ï¤Ó¤äº£¸å¤ÎÅÞ±¿±ÄÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï·îÆâ¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë»²±¡ÁªÁí³ç¤ò¼õ¤±¼Ç¤¤ò¼¨º¶¡£¿¹»³»á¤ò¼º¤Ã¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î´¤²ò¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÎµÞÀèË¯¤Ç¤¢¤ëÀÄ»³ÈËÀ²»²±¡µÄ°÷¤Ï¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¡Ö¶²ÉÝ¤Î±£¤·¶Ì¡¡¾®Àô¿·´´»öÄ¹¡×¤È¤·¡¢¾®Àô»á¤ò¸åÇ¤¤Î´´»öÄ¹¤Ë¿ø¤¨¤ëÆ°¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î´´»öÄ¹¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤¬¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤»þ´ü¤ËÁíºÛÁª¤Ï¤¢¤ë¡£¡ÊÁíºÛÁª¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡Ë´´»öÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÐÌÚ¡ÊÉÒ½¼¡Ë¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£à»°Æü´´»öÄ¹á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â´´»öÄ¹·Ð¸³¼Ô¤Î¥Ï¥¯¤¬ÉÕ¤¯¡£¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½ÆóÊ¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÊÀÐÇËÀ¯¸¢¤â¡ËÅöÌÌ¤·¤Î¤°¤Ë¤Ï¤¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾®Àô»á¤Ï£¶Æü¤ËËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤È²ñÃÌ¤·¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Öº£¸å¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¤Ø¤Îº¬²ó¤·¤ä¹ñ²ñ±¿±Ä¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¿¹»³»á¤ÎÂå¤¨¤ÏÍø¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢»²±¡Áª¤Î¥±¥¸¥á¤Ç°úÀÕ¼Ç¤¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬Å¬Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÀ¯¸¢»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¾º¤¹¤ëÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢Àï¸å£¸£°Ç¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÈ¯É½¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ»³»á¤Ï£¹·î¤ÎÂà¿Ø¤ÏÉÔ²ÄÈò¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Àô»á¤Î´´»öÄ¹µ¯ÍÑ¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÁ´ÌÌÅª¤ËÈ¿ÂÐ¡¢Äñ¹³¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£±äÌ¿¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÎÆ°¤¤¬¤ä¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£