½÷À¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¿á¤³Ý¤±ÃË¤Ï¸µ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡ª ¼ºí©¥°¥»¤âÈ½ÌÀ
¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç£³£°Âå¤Î½÷À¤ò¼¹Ù¹¤ËÄÉ¤¤³Ý¤±¡¢´é¤Ë¥«¥é¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¿á¤³Ý¤±¤¿¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Îº¬´ß½¨ÃËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£¶£±¡Ë¤¬ÀèÆü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡££··î£±Æü¤Ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢½ê»ý¶â¤¬¿Ô¤¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç£µÆü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º¬´ßÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÌÜ¤Ä¤Ö¤·¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤½¤¦¤È·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ú¶â¤¬¤¢¤ê·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤ÐÀ¸³è¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢º¬´ßÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ç¥Ã¥É¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê£ä£ð£ó¡Ë¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Î£Ë£Å£Î£Ú£É¤ÎÀìÂ°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ºí©¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡£Ë£Å£Î£Ú£É¤Î£²£°£±£°Ç¯£±£°·î¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Âð¤«¤é»£±Æ¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¼ºí©¤·¡¢ÁÜº÷´ê¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£ä£ð£ó¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î½¨ÅÍ¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£±£±Ç¯£±·î¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ£Ë£Å£Î£Ú£É¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤è¤±¤¤¤Ä¤é¤¯¡£¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¡£Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¤ÎÀº¿À¡¢¿´¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£Á´Á³²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Í¤®¤Ã¤Á¤ã¤ó²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¥Ð¥«¤¿¤ì¡ª¡ª¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢£²£°£°£°Ç¯º¢¤«¤é¡¢£ä£ð£ó¡¢¥¢¥ó¥Á¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡¢¤ª¤è¤Ó£Ë£Å£Î£Ú£É¤¬¼çºË¤¹¤ë¥¢¥Ê¡¼¥¥¹¥È¥ì¥³¡¼¥É½êÂ°¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢£Ë£Å£Î£Ú£É¤Î¾Ò²ð¤ÇÅö»þ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Î²¤½£¡¢ÊÆ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ËÂÓÆ±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£Ë£Å£Î£Ú£É¤Ï¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¡¢£³Æü¤Ë°ìÅÙ¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Ãç¤Ç¤·¤¿¡£¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ï¥Ø¥¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤òÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÏÓÁ°¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ä¼Ì¿¿½¸¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤«¤é°ì½µ´ÖÏ¢Íí¼è¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏ¢Íí¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤È·Ù»¡¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡££³¤«·î¸å¤°¤é¤¤¤Ë¼Õºá¤ÎÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤¿Ï¢Íí¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤â¡Ø£²²óÌÜ¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¿®ÍÑ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£ä£ð£ó¤Î¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£