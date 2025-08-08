ファッション雑誌セブンティーン公式アカウントが7日までにインスタグラムを更新。ミスセブンティーン2025ファイナリストに選出された、ユーチューバー「カジサック」ことキングコングの梶原雄太（44）の長女、梶原叶渚（かんな＝16）の私服姿を公開した。

公式アカウントでは「#ミスセブンティーン 2025 ファイナリストNo.3【#梶原叶渚】リアル私服を3コーデ紹介」とし、叶渚の私服を動画で紹介。

白いキャミソールにパンツを合わせた「ぽこぽこカジュアルコーデ」、水色のトップスにガーリーなロングスカートを合わせた「エアリースポーツコーデ」、美脚輝くミニ丈のシャツワンピの「きれいめガーリーコーデ」を見せている。

この動画にフォロワーからは「かんちゃん可愛いー!全部似合う!」「私服もお洒落満載だし、ぜったいに専属モデルになれることを信じて願っています」「ママ美人だしやっぱり美人だなあ」「どのジャンルの服も着こなすかんちゃん優勝すぎる」とコメントが寄せられている。

ミスセブンティーンは、ファッション雑誌セブンティーンが毎年開催する専属モデルオーディション。かつて北川景子（38）、滝沢カレン（33）、広瀬アリス（30）らが選出されている。