¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î£²³äÄ¶¤¨¡Äµ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÅê¼ê¿Ø¤Î¼ººö¿ô¡ÖÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£·Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£²¡½£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£Ï¢¾¡¤Ç£¶¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£Ãù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î¡Ö£²£´¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤ÁÀ±¤Ï£¶£°¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤¬Î®¤ì¤ò¸Æ¤ó¤À¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£µ²ó¡¢Æó»àËþÎÝ¤ÇÈô¤ó¤À¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤ò±¦Íã¡¦ÌøÄ®¤¬¹¥Êá¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¡ÊÌøÄ®¡ËÃ£¤Î¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¼éÈ÷¤Ç¡¢Ä¾¸å¤ÎµÕÅ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤â½Ð¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜÀ²¤Ï£³²óÆó»à°ìÎÝ¤«¤é»ûÃÏ¤ÎÅê¥´¥í¤ò¥°¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤¸¤¡¢¤½¤Î¸å°ìÎÝ¤Ø¥°¥é¥Ö¥È¥¹¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÁ÷µå¤ÏÂç¤¤¯¸å¤í¤Ø¤È¤½¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Çº¸ÏÓ¤Ë£²¤Ä¤Î¼ººö¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£´²ó¤Ë¤âÏ¢·¸¤Ç¥ß¥¹¤¬È¯À¸¡£¾¾ËÜÀ²¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£³¼ººö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ïº¸ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµå¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ïº£¸å¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Î²ÝÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÅêµå°Ê³°¤Î°Õ¼±¤ÎÄã¤µ¤Ï¼«Ê¬¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£²þÁ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¼ººö¿ô¤Ï£±£²µåÃÄºÇÂ¿¤Î¡Ö£¶£²¡×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÅê¼ê¿Ø¤Ë¤è¤ë¼ººö¿ô¤Ï¡Ö£±£µ¡×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÌî¤È¤ÎÏ¢·¸¤âÂ¿¤¤Åê¼ê¼éÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì³µ¤Ë¡ÖÌäÂê¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åê¼ê¤Î¼ººö¿ô¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î£²³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¤ß¤À¡£
¡¡Åê¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆü¡¹¡¢¥Î¥Ã¥¯¤ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¦»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¼ã¼êÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ó¥È½èÍý¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢Åêµå°Ê³°¤Ç¤â¡Ö¼ê·ø¤¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÌîµå¡×¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£