漫才師オール巨人（73）が7日、自身のブログを更新。大阪万博を楽しんだことを報告した。

巨人は「劇場の出番週が終わって昨日から休みでしたので.55年ぶりに大阪関西万博に行ってまいりました」と大阪万博へ足を運んだことを報告し「いや凄いですね 最初にびっくりしたのが!大屋根リング!日本の建築 工務店さん大工さん.皆さんが短期間で完成させて.ご苦労さまでした」と関係者をねぎらった。

続いて「パビリオンの美しさにもびっくりしましたね 最初の感想 実は行こうと誘われた時に肩首の調子が良くないので体が持つか.歩けるかとなぁと思ってたんですが無理しても行って良かったです」と感想をつづり「今日はさすがにあちこち痛いです でももう一度行ってみたいな そんな気にもなります!イタリア館もフランス館も行けなかったんですが あの人にも.この人にも.子供 孫たちにも見せてやりたい!見てほしいなと本当に思いました…」と続けた。

巨人は「僕は会場のあちこちで100人以上の方と2ショット 3ショット写真を撮りました」と来場者らと記念撮影をしたことを報告し「友達は大変やなぁって言ってましたが…いやいや.逆にありがたいことだと思っています… 皆さんが僕の横を素通りされると寂しさで参ってしまうかも… オール巨人館中々の人気で待ち時間10分かな」と記した。