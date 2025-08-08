【怖い話】なぜ誰も話さない？和室に現れた“謎の手”の不気味な行動… 家族が抱えた“奇妙な秘密”にゾクッ【作者に聞く】
SNSで人気を集める漫画家、万福さん。彼女の作品は、自身の体験や人から聞いた話を元に、独特のテンポと表現で描かれるエピソード漫画が特徴だ。これまでに「美容室でのトラウマ体験」や「不正ログイン被害」といった作品が話題となり、テレビ番組とのコラボレーションも経験している。
■家族全員が目撃した奇妙な光景
今回は、万福さんの友人が子どもの頃に経験した、少し奇妙ながらも怖くない、ある出来事を紹介する。
■日常の違和感をユーモアに昇華する万福ワールド
このように、万福さんの作品は、日常に潜むちょっとした違和感や実体験をユーモラスに表現する独自の魅力に溢れている。特に「美容室で本当にあったトラウマ体験」は多くの読者の共感を呼び、「私も同じような経験がある」といったダイレクトメッセージが殺到するほどだった。
万福さんは、「コメントや『いいね』が本当にうれしい。それが創作の励みになる」と読者への感謝を語る。ほかにも、「不正ログイン被害」の体験談漫画など、「自分にも起こりうるかもしれない」と感じさせるリアルなエピソードが多数公開されている。興味を持った人は、ぜひほかの作品もチェックしてみてほしい。
取材協力：万福
