不思議なほっこりする話_P002


【怖すぎ注意…】本編を読む

SNSで人気を集める漫画家、万福さん。彼女の作品は、自身の体験や人から聞いた話を元に、独特のテンポと表現で描かれるエピソード漫画が特徴だ。これまでに「美容室でのトラウマ体験」や「不正ログイン被害」といった作品が話題となり、テレビ番組とのコラボレーションも経験している。

■家族全員が目撃した奇妙な光景

今回は、万福さんの友人が子どもの頃に経験した、少し奇妙ながらも怖くない、ある出来事を紹介する。

その出来事は、友人の実家にある和室で起こった。昼下がり、姉弟4人がそれぞれ思い思いの時間を過ごしていると、寝転がっていた次女がふと視界の端に異様なものを捉える。それは、縁側の高い位置から横に伸びる「手首から先だけの腕」だった。驚くべきことに、その手はなぜかピースサインをしていたというストーリー。

■日常の違和感をユーモアに昇華する万福ワールド

不思議なほっこりする話_P003


不思議なほっこりする話_P004


誰もいるはずのない廊下に垂直に伸ばされた手が！


このように、万福さんの作品は、日常に潜むちょっとした違和感や実体験をユーモラスに表現する独自の魅力に溢れている。特に「美容室で本当にあったトラウマ体験」は多くの読者の共感を呼び、「私も同じような経験がある」といったダイレクトメッセージが殺到するほどだった。

万福さんは、「コメントや『いいね』が本当にうれしい。それが創作の励みになる」と読者への感謝を語る。ほかにも、「不正ログイン被害」の体験談漫画など、「自分にも起こりうるかもしれない」と感じさせるリアルなエピソードが多数公開されている。興味を持った人は、ぜひほかの作品もチェックしてみてほしい。

取材協力：万福

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。