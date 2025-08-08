9月5日（金）よる9時〜10時54分 日本テレビ系「金曜ロードショー」にて、『ペット2』（2019）の放送が決定！（本編ノーカット）

心くすぐられる“留守中ペットは何してる!?”がパワーアップ！あなたの知らないペットたちの“ドタバタ騒ぎ”が始まる!!

『ミニオンズ』『SING／シング』を生み出したイルミネーションが贈る大ヒット作『ペット』がさらに進化！個性豊かなキャラクターたちと、爆笑必至の展開で魅了。お馴染みのペットたち＋魅惑の新キャラとの“3つの物語”が錯綜し、驚きの大団円に！

“飼い主がいない間、ペットは何をしているの？”という、飼い主にはなかなか見られない秘密の世界を描いた前作から、さらにパワーアップ。テリア系雑種犬マックスの飼い主・ケイティが結婚し、息子のリアムが誕生。マックスはリアムを我が子のように可愛がるあまり、いつも不安でいっぱいになってしまう。さらに、臆病で心配性のマックスは、家族旅行で訪れた田舎で、これまで経験したことのない世界に直面！

同じころ、マックスの仲間たちにも新たな事件が勃発。元気いっぱいのギジェットはマックスの大切なおもちゃを取り返すため、ネコになりきってネコ社会へ潜入。前作では悪党だったうさぎのスノーボールは、シーズー犬のデイジーに助けを求められ、スーパーヒーローとして悪徳サーカス団からトラの赤ちゃんを救出しようとするが…!?

3つの物語が同時進行で展開され、やがてひとつに繋がる、驚きと感動のクライマックスへ！

【キャラクター紹介】

■マックス(声:設楽統/バナナマン)

ちょっと気が小さいテリア系雑種犬。育児ノイローゼで首を掻くようになりエリザベスカラーを着けられてしまう。

■デューク(声:日村勇紀/バナナマン)

大型の雑種犬。マックスに助けが必要なときはいつもそばで支える良き相棒。

■スノーボール(声:中尾隆聖)

スーパーヒーローに憧れるクレイジーなウサギ。

■ギジェット(声:沢城みゆき)

愛しのマックスのためにいつも全力投球のポメラニアン。

■デイジー(声:伊藤沙莉)

見た目は可愛いけれど負けん気が強いシーズー。

■フー

悪徳サーカス団に捕らわれているホワイトタイガー。

■ルースター(声:内藤剛志)

厳格で冗談が通じない農場犬。マックスの成長のカギを握る。

■セルゲイ(声:宮野真守)

悪徳サーカスの団長。貴重なホワイトタイガーを捕らえるためにあらゆる手を尽くす。

■ケイティ(声:佐藤栞里)

マックスとデュークの飼い主。チャックと運命的に出会い結婚し息子のリアムに恵まれる。

■リアム

マックスがわが子のように溺愛するケイティの息子。

【作品情報】

監督：クリス・ルノー 共同監督：ジョナサン・デル・ヴァル 脚本：ブライアン・リンチ 音楽：アレクサンドル・デスプラ

声の出演：バナナマン・設楽統、日村勇紀 佐藤栞里 永作博美 伊藤沙莉 内藤剛志 宮野真守 梶裕貴 沢城みゆき 中尾隆聖

◆あらすじ

NYマンハッタンで飼い主のケイティに愛されて暮らすテリア系のマックスと、相棒の大型犬デューク。ケイティは結婚し、息子のリアムが誕生。臆病で心配性のマックスは、リアムを我が子のようにかわいがるあまりいつも不安でいっぱいになってしまう。ある日、ケイティたちと家族旅行に出かけ、旅行先の農場で威厳あふれる農場犬ルースターと出会う。

一方NYでは、マックスの留守中、彼から預かった1番のお気に入りのおもちゃ“みつばち君”を失くしてしまったポメラニアンのギジェットが、ツンデレ猫クロエと決死の捜索大作戦を繰り広げる。さらに、元ペット軍団のボスから愛され飼いウサギとなったスノーボールは、シーズー犬の女の子デイジーから依頼を受けて、悪徳サーカス団に捕らわれたホワイトタイガーの赤ちゃん、フーの救出に奔走する。

「金曜ロードシネマクラブ」ホームページ：https://kinro.ntv.co.jp