１２人の世界のトップジョッキーによって競われるチーム対抗戦「ドバイデューティフリー シャーガーカップ」が９日、英国・アスコット競馬場で行われる。「アジア選抜」に選ばれた坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作厩舎＝は初出場で、日本人初の個人優勝を狙う。

伝統への憧れが、胸を熱くさせる。坂井はデビュー１０年目でシャーガーＣに初選出。アスコット競馬場での騎乗も初めてだ。「世界中で、今一番乗りたい競馬場」。既に９か国の海外レースに挑んでいるが、特別な思いのある地だ。

きっかけは６年前だ。負傷での休養中に、シュヴァルグランが遠征したキングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳを現地で観戦。優勝したエネイブルなど名馬の迫力にも圧倒された。「すごく雰囲気が良くて。イギリス競馬は格式が高い」。当時撮った写真は、今も携帯の待ち受けになっている。

これまで英国ではグッドウッド競馬場、ニューマーケット競馬場で騎乗。「アップダウンが多い。グッドウッドはもう、向こうが見えないぐらい。丘にラチがあるだけ」と、起伏の激しさを振り返った。「想像通りか、想像よりタフなのか。日本の馬が走れる競馬場なのかを確かめたい」と、アスコット“デビュー”を心待ちにする。

日本馬の遠征に帯同するのではなく、自身の腕が評価されての選出。「ジョッキーとして呼ばれて行けるのはうれしく思う」と笑みを見せる。「一個でも勝って、見せ場をつくれたらいい。個人優勝を目指したい」。やはり初挑戦となる岩田望来騎手（２５）＝栗東・フリー＝とともに日本の若手スターが、近代競馬発祥の地で手綱さばきを見せつける。（水納 愛美）

◆アスコット競馬場 イギリス王室が所有する競馬場で、１７０２年に即位したアン女王がこの地で競馬を始めた。６月中旬に連続５日間で行われる「ロイヤルアスコット開催」は、例年計３０万人ほどの観客が集まる一大スポーツイベント。芝コースのみで、おむすび型の右回り１周２８００メートルの周回コースに、１つのシュート（ポケット）と１つの直線コースが伸びる形で、最後の直線は約５００メートルとなっている。

◆シャーガーＣ ９９年に創設されたチーム制の対抗競走。００年からアスコット競馬場で行われ、６競走のポイントの合計で優勝チームを決める。今年は女性選抜に代わり、アジア選抜が加わった。個人別１位にはシルバーサドル賞が贈られ、マイケル・キネーン、ライアン・ムーアら世界的名手が受賞している。日本人は最多８度出場の武豊をはじめ１４人が出場。勝利を挙げたのは武豊（０７年１勝、０８年２勝、１１年１勝）と横山和（２３年１勝）の２人。武豊は０８年に個人２位に輝いている。