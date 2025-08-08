殺人の冤罪事件

8月1日に福井県警察本部で行われた記者会見。カメラの前で本部長は緊張した面持ちで深々と頭を下げていた。この春、福井県警で女性初の本部長となった増田美希子氏（48）、一部で“宝塚”本部長とも呼ばれる人物だ。この日の増田氏のファッションに、担当記者は彼女の本気度を見たという。記者ならば知る「勝負服」だったからだ。それだけ警察にとっては重要な謝罪会見だったということになる。

【写真を見る】ふとした瞬間でも美しい… 企業向けセミナーに出席した「美人すぎる福井県警新本部長」

謝罪の理由は19年前の事件。

1986年に福井市で中学3年の女子生徒（当時15歳）が殺害された事件をめぐって懲役7年が確定して服役した前川彰司さん（60）が刑期を終えた後に再審請求し、ことし7月に名古屋高裁金沢支部が無罪の判決を言い渡した。検察庁はこのほど上告しないことを決め、事件発生から実に39年が経って前川さんの無罪がようやく確定することになった。その謝罪会見に、勝負服を身にまとった増田氏が臨むまでの水面下のやり取りなどについてお伝えする。

福井県警の増田本部長

何か重要なことがあるといつも

増田氏は東大から2000年に警察庁に入ったキャリア官僚で、外事・公安畑を中心に歩んできた。華々しい経歴と宝塚女優のような風貌から、“宝塚”本部長などと呼ばれたこともある。東京から福井県警にやって来た際にはメディアにも大きく取り上げられた。

警察内部ではいわゆる「オヤジ受け」が非常に良く、歴代の警察庁幹部や現在の警視総監の迫田裕治氏など上層部に非常に目をかけられていることで知られているという。

「将来は女性で初めての警視庁公安部長や警察庁の局長級ポストも視野に入ってきており、同期でも出世の先頭グループにいる」（社会部記者）というから、「女性活躍」が奨励される今の時代に象徴のような人物と言えるであろう。

さて、冒頭で触れた会見に増田氏は黒のスーツに白ブラウスという、「何か重要なことがあるといつも身につける勝負服」（同）とされる姿で登場。少し緊張しながらも、きりっとした表情でカメラを見つめていた。

警察庁とも複数回やり取り

無罪判決の中では、警察が捜査に行き詰まって関係者の供述を誘導していたことなどについて強く批判されている。これについての質問に対しては「重く受け止め真摯に反省しています」と原稿通りの答弁をきっちりと述べた上で、さらなる質問には「疑念が抱かれることのないよう適正かつ緻密な捜査に努めて参ります」という、無難なフレーズを何度も繰り返していた。

会見に臨むにあたっては福井県警内部だけではなく警察庁とも複数回やり取りをして細かい想定問答を作成していたという。そしてそこでは、「当時の捜査で一部不適切なことがあったことは、判決でも指摘されているので認めざるをえないが、あくまで40年近く前のことであることを強調するように」「前川さんに対して会見の場で謝罪することは避ける」などといった方針が内々に共有されたという。

実際、増田氏は、取り調べや捜査の手法についてすでに改善がなされているとして、当時の捜査についての徹底的な検証については行わないとし、さらに前川さんに対しては「長くご負担をかけることになってしまったことについて、重く受け止めています」と、何とも微妙な表現で述べるにとどまった。

警察庁内部の評価

前川さんに直接謝罪するかと問われると、「諸般の情勢を踏まえつつ考えていく」という官僚答弁に終始した。前川さん側からすれば、ちゃんと謝っていないとも受け取れそうだが、警察内部の見方は異なる。

警察庁の中では次のようなプラス評価が支配的だという。

「ああいう会見の場合、本部長はとにかく余計なことを一切言わなくていい。国会での答弁と同じで、どんなに繰り返しの質問が来ようとも、手元のメモに書いてあることだけを言っていれば何とかなるんだから。会見は地元の記者クラブに限定されたものだし、もともとそんなに厳しい質問も出ないだろうが、無難に済ませることが最優先だ。そういう意味では増田本部長もそのあたりをよく分かっていて、うまく乗り切ったと言えるだろうね」

警察に限らず、不祥事が起きた際の謝罪の仕方がその後の出世に影響することが少なくない。記憶に新しい失敗例はことし6月、冤罪が明らかになった「大川原化工機の冤罪事件」をめぐる謝罪。逮捕された社長らへ警視庁の鎌田徹郎副総監がテレビカメラの前で直接謝罪をしたが、被害者の名前を言い間違えるという大失態をおかし、組織内外から大きな批判を浴びた。

7日の警視総監の会見では

7日になって迫田警視総監は異例の会見を開き、キャリア8名を含む19名の処分などを発表した。迫田氏は会見で同社への捜索差し押さえなどが始まった際に自身が警察庁外事課長だったことに言及し、反省の言葉を口にした。

実は増田氏も外事・公安畑ゆえに大川原化工機の冤罪事件とは無縁ではなく、警視庁の外事1課長時代に一部で捜査に関わっていたとされる。この件について「福井に来てからも自らの口ではほとんど何も語らず、責任もとっていない。組織に忠実で上層部にいい顔をしてきただけの人だ」との厳しい指摘もあったが、今回の処分者の中に迫田氏と増田氏は含まれていない。

前川さんの件について今後の関心は「本部長自らが前川さんに対面して謝罪するか」となっている。「本人に問題があったわけではないが立場的に直接謝罪は不可避」なのは衆目の一致するところで、あとはタイミングの問題だけだという。

娘と共に赴任して

晴れて無罪となった前川さんは、警察の捜査について損害賠償を求める訴訟を起こす考えもあるといい、その場合は裁判の状況を見ながら謝罪の時期を探っていくことになる見通しだ。

警察庁内部には、「将来有望で、色々な意味で注目されている増田本部長へのダメージは最小限に抑えたい」との思惑もあるという。増田本部長の任期は1年ほどとみられており、「民事裁判が長引けば、前川さんに謝罪する前の来年の春頃にも交代してさっさと東京に帰るのではないか。それが一番無難かもしれない」との声も聞こえる。

私生活では10歳以上離れた医師の夫との間に1人娘がいる増田氏。30代の頃に在カナダ日本大使館の一等書記官を任命された際に娘だけを連れて現地に赴任し、ベビーシッターを雇いながら仕事をしていたという逸話も残っている。

新しい時代のキャリア女性のロールモデルならではの経験談を福井の地元記者に囲まれながら朗らかに披露する機会は訪れるだろうか。

デイリー新潮編集部