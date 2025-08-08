本日8月8日（金）25:05〜25:34 日本テレビにて「●●のデータ全部取る」を放送（※関東地区ほか）。さらに地上波放送後、Huluでは特別版を独占配信。

名前の由来から耳たぶの柔らかさ、指輪のサイズまで藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）のデータを全部取る！ファンはもちろん、そうでない人も楽しめる「細かく調べ過ぎた密着バラエティ」。

藤ヶ谷が挑戦したのは「データを100個取るまで終わらない」密着ロケ。藤ヶ谷の生活に密着する番組研究員にされるがまま、とことんデータを採取される。

名前の由来・芸能界入りのきっかけなど基礎情報はもちろん、肌年齢・声の大きさ（デシベル）・LINE友だちの数・まつ毛の長さなどなど未公開マル秘情報が続々…。藤ヶ谷にまつわるありとあらゆることが明らかに！

旅行に行くメンバーを集めるLINEグループがある藤ヶ谷。そこには藤ヶ谷の友人に混ざってなぜか母親も参加しているという。仕事上不規則な休みの中で、特に都合があいやすい母親と最近はもっぱら旅行をしまくっている？ほかにも、母親との衝撃的な関係性が明らかに！

そして父親に教えてもらった藤ヶ谷の大好物は、カップラーメンの残り汁に入れる◯◯。藤ヶ谷自身が出演した、あるCMで思いがけず父親孝行ができたという。

密着VTR中には家族の話も盛りだくさん！家族を愛し、愛される藤ヶ谷の様子が垣間見える。

スーパーでの買い物にも同行。藤ヶ谷のオススメ商品をたくさんご紹介！ちょっと変わった好きな食べ物ベスト3に、MC川島明（麒麟）も思わず驚く。





さらに藤ヶ谷いきつけの古着屋さんにも同行。一本ウン百万円するお宝デニムに、2016年ベストジーニスト殿堂入りの藤ヶ谷は大興奮！ジーンズ＝人のように大切に想うビンテージへのこだわりや、さまざまな古着にまつわるうんちくも飛び出す。

そのほかにも、不安になると出る癖や、Kis-My-Ft2メンバーが語る、藤ヶ谷自身も気づかなかった知られざる素顔も明らかに。

Huluでは、地上波には入りきらなかった未公開シーンを含んだ特別版を独占配信。グループへの想いや、密着時の裏側など、秘蔵トークがたっぷり！

◆出演者

MC：川島明 （麒麟）

ゲスト：藤ヶ谷太輔 （Kis-My-Ft2）

進行：小郄茉緒 （日本テレビアナウンサー）

