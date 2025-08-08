教育サービス大手のベネッセコーポレーション（岡山市）が35歳以上の社員を対象とした希望退職の募集を始めた。ところが、その実態について「企業理念とはおよそかけ離れた陰湿な“リストラ”だ」と、現役社員から悲痛な声が上がっている。

＊＊＊

【写真を見る】消費者から“悪質性”が指摘されているベネッセの「高額教材」

「年収は減る可能性がある」と告げられ……

今回の募集は管理職を除く一般社員およそ450人（35歳以上）を対象とし、これは約3500人いる全社員の13％に相当する。

同社社員の須山聡志氏（40代）＝仮名＝が憔悴した面持ちでこう話す。

「6月初旬に行われた最初の面談で“あなたは対象者です。いま辞めると、割増退職金はこれくらいになる”と条件を提示されました。勤続年数などによって変わりますが、社員は基本、退職金の前払い制度を利用しているため、加算分込みで500万〜800万円が相場と聞いています」

ベネッセのHPより

須山氏の年収は約700万円。妻も仕事を持つダブルインカム家庭だが、早期退職した際の将来設計が描けず、募集に応じない意向を伝えた。

「すると以降、毎週のように直属の上司と1対1で30分にわたる面談がセッティングされるようになりました。その席で上司から“残ってもいばらの道だと思いますよ”とか“今後は人が減る半面、仕事量は増える。要求ハードルも高くなり、その結果、評価が下がって年収は減る可能性がある”などと告げられました。面談が終わるたび、気分がひどく落ち込みました」

実は最初の面談直前にオンラインでの朝礼が開かれ、創業者である故・福武哲彦の〈人・金・物・時間のムダを省く〉という言葉が紹介されたという。この金言を聞いた多くの社員が、退職勧奨の始まりを薄々予感したそうだ。

「あくまで希望退職に応じない意思を示すと、“介護事業のほうで人が足りていないから、そちら（関連子会社）に転籍になる可能性がある”とも言われました。子会社に移れば、給料は3割ほど下がることになります。それでも首を縦に振らないでいると、その後の面談では“1週間たちましたが、気持ちに変化はありませんか？”と同じ質問を繰り返されるようになり……。会社が本気で辞めさせたがっていることをようやく理解しました」

同僚の中には延々と続く“圧迫面談”に音を上げ、会社が募集と同時に発表した再就職支援制度を使って転職を決意した者も少なくなかった。

「会社に行ってもやることがなくなった」

ベネッセが希望退職を募るのは今回で2度目だ。1955年の創業以来初となる300人規模のリストラに踏み切ったのが2014年。この時は主力の通信教育サービス「進研ゼミ」をはじめとして、グループ全体で約4000万人に上る個人情報が流出し、その補償金の捻出などで赤字決算に陥ったことが原因だった。

「私が在籍するのも、進研ゼミに関わる部署です。11年前の個人情報流出騒動で退会が相次ぎ、さらに少子化やデジタル教材を使った競合他社の参入も加わって、進研ゼミの国内会員数は10年前の約260万人から最近は150万人程度にまで減少しています。一方で関連社員数はほぼ変わっておらず、今回の希望退職の狙いも“進研ゼミのスリム化にある”との話を耳にしました」

終わりの見えない面談だけでなく、もう一つ、須山氏を悩ませたのは仕事がなくなったことだった。

「これまで自分が担当していた業務が若手社員に割り振られ、新規プロジェクトからもベテラン勢は外されるなど、会社に行ってもやることがなくなりました。まるで真綿で首を絞めるように退職を迫るやり口にはあきれて不信感が募るばかりです。今では〈一人ひとりの『よく生きる』を実現する〉との企業理念も空々しく響きます」

“人”を必要としないサービスへシフト

経済評論家の鈴木貴博氏が言う。

「ベネッセは昨年にMBO（自社買収）を実施しましたが、すでにこの時点で今回の流れは想定されていました。同社の経営の柱は、進研ゼミを中心とする国内教育事業と介護事業の二つ。しかし売上高の半分近くを占める国内教育事業の営業利益は毎年減少を続けています。創業家と共同で自社株の買い付けを行ったスウェーデンの投資ファンドEQTは、IT技術などを用いた業務の効率化（DX）を得意としており、今後はより人を必要としない、サービスのデジタル化へとシフトしていくでしょう」

ベネッセに事実関係を尋ねると、

「社員一人ひとりと丁寧にコミュニケーションを重ねながら（中略）個別の状況に配慮した対応を心がけております」（広報部）

と回答した。

同社は12年に強引なリストラのやり方を巡って社員から訴訟を起こされ、敗訴後に和解した過去がある。その教訓はどこまで生かされているのか。

「週刊新潮」2025年8月7日号 掲載