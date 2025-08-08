米１０年債利回りは上昇 ３０年債入札が不調＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:34）（日本時間05:34）
米2年債 3.724（+0.010）
米10年債 4.244（+0.019）
米30年債 4.823（+0.003）
期待インフレ率 2.375（+0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。この日は３０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を大きく上回り、発表後に利回りは上昇の反応を見せた。不調な入札となった
２－１０年債の利回り格差は＋５２（前営業日：＋５１）。
＊米３０年債入札結果
最高落札利回り 4.813％（WI：4.792％）
応札倍率 2.27倍（前回：2.38倍）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
米2年債 3.724（+0.010）
米10年債 4.244（+0.019）
米30年債 4.823（+0.003）
期待インフレ率 2.375（+0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。この日は３０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を大きく上回り、発表後に利回りは上昇の反応を見せた。不調な入札となった
２－１０年債の利回り格差は＋５２（前営業日：＋５１）。
＊米３０年債入札結果
最高落札利回り 4.813％（WI：4.792％）
応札倍率 2.27倍（前回：2.38倍）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美