米１０年債利回りは上昇 ３０年債入札が不調＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは上昇 ３０年債入札が不調＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:34）（日本時間05:34）

米2年債 3.724（+0.010）

米10年債 4.244（+0.019）

米30年債 4.823（+0.003）

期待インフレ率 2.375（+0.028）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。この日は３０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を大きく上回り、発表後に利回りは上昇の反応を見せた。不調な入札となった



２－１０年債の利回り格差は＋５２（前営業日：＋５１）。



＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.813％（WI：4.792％）

応札倍率 2.27倍（前回：2.38倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト