広瀬すず、直筆応援メッセージ！バスケ男子日本代表、54年ぶりアジア頂点へ…今夜大一番

8月5日よりサウジアラビア・ジッダで開催されている「FIBAアジアカップ2025」。本日8月8日（金）、グループステージ第2戦となるイラン戦が行われる。

イランは中東最強国であると同時に、日本が属するグループB最大のライバルとなる国。トム・ホーバスHCが掲げる「グループステージ1位通過」に向け負けられない戦いとなるのは必至だ。

そんな重要な一戦をワールドカップ・パリ五輪と日本代表で活躍した渡邊雄太選手、比江島慎選手が特別解説。また、テレビ朝日バスケSPブースターの広瀬すずが54年ぶりとなるアジア王者を目指す男子日本代表を全力応援するべく、日本代表ジャイアントユニフォームに直筆の応援メッセージを寄せている。

※テレビ朝日バスケSPブースター・広瀬すず コメント

2023年のワールドカップ以来、本当にバスケットボールの注目度は上がり続けていて、Bリーグを観に行く方も増えたと思いますし、今回のアジアカップも日本中の皆さんが注目をしているのではないでしょうか。

私ですらバスケットのことで声をかけてもらうことが多くなり、「バスケの人」と認識していただけるようになりました。3年連続の《バスケSPブースター》、とてもうれしいです。応援は力になると信じていますので、仲間を増やせるように努めていきたいと思います。

私自身も2カ月に1回ほどのペースで体育館を借りて仲間たちとバスケをやるようになりました。思うように体は動かないのですが、最後のモップ掛けまでみんなでやるのが、とても楽しいんですよね。

今大会での注目選手は、昨年のオリンピック以来、気になって仕方がないジェイコブス晶選手です。オリンピックではなかなか長くコートに立つ姿は見られなかったので、アジアカップではたくさんのプレーを見られたらいいなと思います。

アップ中や試合中でもバスケがすごく好きなんだなというのが伝わってきて、とても応援したくなる選手！ 彼のプレーにみんなが乗っていくリズム感や、今までに見たことのないような空気感がとても楽しみです。

「54年ぶり」というのは本当にすごい数字。でも今の日本代表の皆さんなら実現してくれるような期待をしてしまいます。歴史が変わる瞬間を見られることを信じながら、一生懸命選手の皆さんの背中を押すことができたらと思います。