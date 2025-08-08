ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÊìÌò¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù(30Æü18:30¡Á)Æâ¤Î¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡Ù(30Æü21:00¤¹¤®¡Á)¤Ë¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£°²ÅÄ°¦ºÚ±é¤¸¤ë¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÊì¡¦Ä«Ìò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
°²ÅÄ°¦ºÚ(º¸)¤ÈÈøÌî¿¿Àé»Ò
¹õÌøÅ°»Ò¤¬NHKÀìÂ°½÷Í¥¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÉÁ¤¯Æ±¥É¥é¥Þ¡£º£²ó¡¢¡Ø¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Ä«¤ÏÀï¸å¡¢º®Íð´ü¤ÎÅìµþ¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤È´¤¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÌ¼¡¦Å°»Ò¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç½÷³ØÀ¸»þÂå¤â¿ô¡¹¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯Å°»Ò¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢²¿¤«°ì¤Ä¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÍÇ½¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¡£¤À¤¬¤É¤ì¤â¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë³ëÆ£¤¹¤ëÌ¼¤ò¡¢Ä«¤Ï¿ÉÊú¶¯¤¯¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¹õÌø²È¤Ç¤ÎÊì¤ÈÌ¼¤Î»£±Æ¤Ï¡¢2¿Í¤À¤±¤ÎÍ¼¿©¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Å°»Ò¤ÎÊì¤ÈÉã¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÊÃæ¡¢»£±Æ¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£
ÈøÌî¤Ï¡Ö½ë¤¤½ë¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤¤¤«¤¬¤ª¤¹¤´¤·¤Ç¤¹¤«? »ä¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó´ØÏ¢¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î¤ªÊìÍÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£ ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤äÉ×Ìò¤Ë¤Ê¤ëÊý¤È¶¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¹õÌø²È¤ò³Ú¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
°²ÅÄ°¦ºÚ¤Ïº£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¾ï¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÁÆÍ¤¿Ê¤à¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤ò¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¤½¤Î»Ñ¤¬»þ¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢¤¤¤È¤ª¤·¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅ°»Ò¤µ¤ó¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤»¤ºÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÊìÍÍ¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤µ¤âÅ°»Ò¤µ¤ó¤ò¤è¤ê°ìÁØÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¼«¿È¤âÌ´¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤òÍý²ò¤·¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤â²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
°²ÅÄ°¦ºÚ(º¸)¤ÈÈøÌî¿¿Àé»Ò
¹õÌøÅ°»Ò¤¬NHKÀìÂ°½÷Í¥¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÉÁ¤¯Æ±¥É¥é¥Þ¡£º£²ó¡¢¡Ø¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¹õÌø²È¤Ç¤ÎÊì¤ÈÌ¼¤Î»£±Æ¤Ï¡¢2¿Í¤À¤±¤ÎÍ¼¿©¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Å°»Ò¤ÎÊì¤ÈÉã¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÊÃæ¡¢»£±Æ¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£
ÈøÌî¤Ï¡Ö½ë¤¤½ë¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤¤¤«¤¬¤ª¤¹¤´¤·¤Ç¤¹¤«? »ä¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó´ØÏ¢¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î¤ªÊìÍÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£ ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤äÉ×Ìò¤Ë¤Ê¤ëÊý¤È¶¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¹õÌø²È¤ò³Ú¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
°²ÅÄ°¦ºÚ¤Ïº£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¾ï¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÁÆÍ¤¿Ê¤à¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤ò¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¤½¤Î»Ñ¤¬»þ¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢¤¤¤È¤ª¤·¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅ°»Ò¤µ¤ó¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤»¤ºÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÊìÍÍ¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤µ¤âÅ°»Ò¤µ¤ó¤ò¤è¤ê°ìÁØÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¼«¿È¤âÌ´¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤òÍý²ò¤·¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤â²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì