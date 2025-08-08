東野圭吾の同名小説が原作のアニメーション映画『クスノキの番人』の公開日が2026年1月30日に決定し、主演を高橋文哉が務め、天海祐希が共演することが発表。あわせてティザービジュアルと特報映像、メイキングPVが公開された。

東野原作作品としては初のアニメーション映画となる本作。「その木に祈れば願いが叶う」と伝えられる、ミステリアスな“クスノキ”とその“番人”となった青年の物語を描く。

監督を務めるのは、『ソードアート・オンライン』シリーズや、『僕だけがいない街』、オリジナル劇場アニメーション『HELLO WORLD』を手がけた伊藤智彦。アニメーション制作は、TVシリーズ『俺だけレベルアップな件』、『マッシュル-MASHLE-』や『リコリス・リコイル』、『かがみの孤城』などのA-1 Picturesが手がける。さらに、脚本は『ハイキュー!!』『ブルーロック』シリーズ、『僕だけがいない街』などの岸本卓が担当。キャラクターデザインは『ブルーピリオド』原作者の山口つばさと、『かがみの孤城』でキャラクターデザイン協力を務めた板垣彰子がタッグを組んだ。そして美術監督は『天気の子』などの滝口比呂志が務めた。

理不尽な解雇により職を失った青年・直井玲斗は、追い詰められた末の過ちで逮捕される。運に身を委ね、将来を思い描くことも、人生の選択を自ら決める意志もなかった。そんな彼に運命を変える出会いが訪れる。「依頼人の指示に従うなら、釈放する」。突如現れそう告げる弁護士の条件を呑んだ玲斗の前に現れたのは柳澤千舟。大企業・柳澤グループの発展に大きく貢献してきた人物であり、亡き母の腹違いの姉だという。「あなたに、命じたいことがあります」それは、月郷神社に佇む“クスノキの番人”になることだった。戸惑いながらも番人となった玲斗は、さまざまな事情で境内を訪れる人々と出会う。クスノキに定期的に足を運び続ける男・佐治寿明。その娘で父の行動を不審に思う女子大生・佐治優美。家業の継承に葛藤する青年・大場壮貴、彼らや千舟と関わるうちに、玲斗の世界は、少しずつ色を帯びていく。だが、玲斗はまだ知らなかった。クスノキが持つ“本当の力”を。やがてその謎は、玲斗の人生をも巻き込みながら、彼を思いもよらぬ真実へと導いていく。

クスノキの番人となる主人公・直井玲斗役を演じるのは、NHK連続テレビ小説『あんぱん』などに出演している高橋。本作が長編アニメーション映画初主演となる。高橋は、「東野圭吾先生の作品が、初の劇場アニメーション化。そんな記念すべき本作で主演を務めさせていただけることに、大きな喜びと責任を感じています。プレッシャーもありましたが、監督とお話しする中で、作品への熱い想いに触れ、自然と気持ちが前を向いたのを覚えています」と嬉しさと同時にプレッシャーも感じていたことを語り、そのうえで、「役者として、映画『クスノキの番人』を通して届けることができる想いを、できる限りちりばめたつもりです。この物語との出会いが皆さんにとって何かの“きっかけ”となれば幸いです」と本作に込めた熱い想いを明かしている。

物語のカギを握る叔母であり、玲斗に“クスノキの番人”になることを命じる柳澤千舟役を務めるのは天海。『崖の上のポニョ』や『ミニオンズ』など多くのアニメーション作品にも出演している天海だが、声の出演は8年ぶりとなる。天海は「出演を決めたきっかけは、監督からいただいた一通のメールです。その言葉に込められた情熱と誠実さに心を動かされ、『私にできることがあるのなら、ぜひお力になりたい』と強く感じました」と語り、本作の魅力について、「現代を生きる私たちは、時に自分の道に迷い、不安を抱えることがあります。そんなときこそ、千舟や玲斗、本作に登場する人々の視点にふれることで、物事の見方を少し変えてみる勇気や、大切な人との関係にそっと目を向けてみようと思える時間を過ごしていただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。

公開されたティザービジュアルでは、番人の仕事を命じられた玲斗と、その奥にずっしりと祀られている巨大なクスノキの麓が描かれている。背景のクスノキは、木目や岩肌、その細部までも細やかな線で丁寧に描き込まれている。

アニメーション映画『クスノキの番人』 特報 あわせて「その木に祈れば願いが叶う」といわれる圧倒的な存在感を放つクスノキと何かを念じる玲斗（高橋文哉）の姿が映された特報映像も公開。物語のカギを握る叔母・柳澤千舟（天海祐希）が玲斗に命じた“クスノキの番人”とは一体何のための仕事なのか。そしてクスノキが持つ本当の力とは。そしてミステリアスな“クスノキ”に、幻想的な景観など映像美が垣間見えるシーンも映し出されている。

また、高橋と天海のアフレコ現場での様子を捉えたメイキングPVも公開された。

アニメーション映画『クスノキの番人』 メイキングPV ＜高橋文哉編＞ アニメーション映画『クスノキの番人』 メイキングPV＜天海祐希編＞

コメント高橋文哉（直井玲斗役）東野圭吾先生の作品が、初の劇場アニメーション化。そんな記念すべき本作で主演を務めさせていただけることに、大きな喜びと責任を感じています。プレッシャーもありましたが、監督とお話しする中で、作品への熱い想いに触れ、自然と気持ちが前を向いたのを覚えています。玲斗の迷いながらも前へ進もうとする姿には、年齢の近さもあって自然と自分を重ねました。現場で生まれる空気に支えられながら、千舟役の天海祐希さんとの掛け合いに向き合えたことは、自分にとってかけがえのない経験です。本作には、日常の中で見落としがちな「人生を振り返る機会」や「自分自身と向き合う時間」が数多く織り込まれています。観る方それぞれの人生に寄り添う瞬間が、きっとこの物語のどこかにあると思います。役者として、映画『クスノキの番人』を通して届けることができる想いを、できる限りちりばめたつもりです。この物語との出会いが皆さんにとって何かの“きっかけ”となれば幸いです。

天海祐希（柳澤千舟役）出演を決めたきっかけは、監督からいただいた一通のメールです。その言葉に込められた情熱と誠実さに心を動かされ、「私にできることがあるのなら、ぜひお力になりたい」と強く感じました。声のお仕事は毎回新たな挑戦ですが、アニメーションならではの表現の可能性に触れられることは、私自身にとっても貴重な学びとなっています。今回も、柳澤千舟という女性の人生と歩みを想像しながら、言葉一つひとつに自然な重みが宿るよう心を込めて臨みました。現代を生きる私たちは、時に自分の道に迷い、不安を抱えることがあります。そんなときこそ、千舟や玲斗、本作に登場する人々の視点にふれることで、物事の見方を少し変えてみる勇気や、大切な人との関係にそっと目を向けてみようと思える時間を過ごしていただけたら嬉しいです。映画館でのひとときが、皆さまの日常に小さな温もりを届けられますように。