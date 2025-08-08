谷口悟朗が監督を務め、近藤勝也がキャラクター原案を務めるオリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』が、2026年3月13日に全国公開されることが決定。主人公の声を當真あみが担当する。

参考：當真あみの横顔に見惚れる 『ちはやふる－めぐり－』青春ドラマとして“完璧”な合宿描写に

本作は、1900年代初頭、困難な時代でも諦めることなく星“エトワール”に手を伸ばそうとする日本人のふたりの少女の物語。『ONE PIECE FILM RED』『コードギアス 反逆のルルーシュ』などの谷口監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』などでスタジオジブリ作品のキャラクターデザイン・原画を務めてきた近藤が初めてタッグを組む。脚本は、『けいおん！』『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』などの吉田玲子が担当する。

今回の作品について、近藤はアルボアニメーションのプロデューサーの存在に触れ、「今企画している映画のキャラクターを作ってくれないかと誘われた。僕はすぐ様、丁重？にお断りした」と明かし、その後プロデューサーの熱意に押され快諾するが、「イメージ画に留まらず、原画も参加することになる。それから7年、僕たちの映画は来年3月に公開予定だ」とコメントを寄せた。

主人公は画家を夢見る少女・フジコ。声を担当するのは、アニメ映画『かがみの孤城』で主人公の声優を務め、2025年にはドラマ『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）、映画『ストロベリームーン』で主演を務める當真。出演にあたり、當真は「フジコという普段の自分とは全く違った真逆な女の子を演じるにあたり、役作りや声優というお芝居の違いの難しさを改めて感じながらも、楽しく演じさせていただきました」と語っている。

谷口監督は主人公のフジコの声に「純粋であること、企み感がないこと、等身大であること、愛嬌があること、そしてどこかに芯を感じさせること」を起用の基準にしたそうで、「アフレコの時期に、このキャリアでの當真さんに出会えたことは幸運でした」と振り返っている。

あわせて、近藤が手がけたティザービジュアルも公開。赤いリボンが特徴的な主人公・フジコが部屋の窓から身を乗り出す姿が描かれている。

コメント當真あみ（主人公・フジコ役）

アニメーション映画『パリに咲くエトワール』に継田フジコ役で出演させていただきます。それぞれのキャラクターたちに命が吹き込まれ、真っ白だった世界が一気に色付いていくのを見て、皆さんにお届けできる頃にはどれほど自由で鮮やかな作品ができるのだろうと希望と期待に胸を踊らせました。フジコという普段の自分とは全く違った真逆な女の子を演じるにあたり、役作りや声優というお芝居の違いの難しさを改めて感じながらも、楽しく演じさせていただきました。20世紀初頭、周りの人の声や世の中の流れに逆らい、女性がたった一人で異国の地へ向かい夢を追いかける姿は、現代を生きる私にも、自由であり続けて良いと勇気をくれるようでした。そんな姿を見ていただける方にも感じで貰えると思います。

谷口悟朗（監督）コロナ禍のなか、自主制作のような形でコツコツと作り続けてきた作品が、ようやく皆さんにお届けできる段階になりました。近藤さんをはじめ、多くのスタッフやキャストの皆さんに心から感謝しています。楽しんでいただけたら嬉しいです。

＜當真あみ起用理由＞

純粋であること、企み感がないこと、等身大であること、愛嬌があること、そしてどこかに芯を感じさせること。これが今回、主人公をキャスティングするうえで私が大切にした声の基準でした。アフレコの時期に、このキャリアでの當真あみさんに出会えたことは本当に幸運でした。

近藤勝也（キャラクター原案）7年前の5月に、長野の僕の自宅まで訪ねて来て下さった人がいる。アルボアニメーションのプロデューサー、カルキ・ラジーブさんだ。当然初対面。その彼から、今企画している映画のキャラクターを作ってくれないかと誘われた。僕はすぐ様、丁重？にお断りした。しかし彼は「イメージ画だけでも・・・」とあきらめない。彼の熱意に打たれてお引き受けする事にした。しかしそこからが長かった。イメージ画に留まらず、原画も参加することになる。 それから7年、僕たちの映画は来年3月に公開予定だ。ラジーブさん！ スタッフの皆さん！ 成功をお祈りしております。

（文＝リアルサウンド編集部）