◇パ・リーグ ソフトバンク2―1ロッテ（2025年8月7日 ZOZOマリン）

ソフトバンクの松本晴は粘り強く投げ続けた。5回5安打1失点に抑え、今季5勝目をマーク。自身の3失策があり苦しいマウンドだったが、前回7月31日の日本ハム戦から2連勝となった。

「自分のミスで相手に先制点を与えてしまったところが、今日一番の反省点。野手のみなさんのおかげで、何とか試合をつくることができた」

投手による1試合3失策は57年に毎日（現ロッテ）の小野正一が記録して以来、68年ぶり。3回2死一塁では寺地の打球をファンブルし、さらに一塁へ悪送球して失点につながった。4回にもベースカバーに入った際に球を捕り損ねた。それでも最少失点に抑え、6回に打線が逆転して白星が転がり込んだ。

負けられない戦いが続く中で、趣味のラテアートが息抜きの時間だ。昨年5月頃に練習を始め、最近はチューリップ柄に挑戦中。エスプレッソのラテアート1杯とドリップコーヒー1杯を楽しむのが毎日の楽しみになっている。

5月21日の先発転向から10試合先発し、5勝3敗、防御率2・47と安定したピッチングを続けている。リーグ優勝に貢献するため、これからも必死に腕を振る。