【ニューヨーク＝小林泰裕】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは７日、チャットＧＰＴの基盤となる新たなＡＩモデル「ＧＰＴ―５」を発表した。

誤情報を生成する「ハルシネーション（幻覚）」と呼ばれる現象を、従来モデルに比べて８０％以上削減し、正確性を大幅に向上させた点が特徴だ。

無料会員を含め、７日から順次提供を開始する。月額２００ドル（約２万９０００円）の「プロ」会員や月額２０ドル（約２９００円）の「プラス」会員は無制限または少ない制限でＧＰＴ―５を利用できる。

ＧＰＴ―５では正確性の向上に加え、文脈を理解する能力が向上し、より複雑な質問への対応力が高まったという。質問への回答速度も改善したとしている。７日から、提携するマイクロソフトの生成ＡＩアシスタント機能「コパイロット」向けにも提供を開始した。

オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は７日、「誰もが博士レベルの知性を利用できる」とＸ（旧ツイッター）に投稿し、その性能の高さを強調した。

チャットＧＰＴの週間利用者は現在約７億人に上る。高性能な新モデルの投入により、さらに利用者を増やす方針だ。