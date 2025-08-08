當真あみ、新作アニメ映画で主人公に 谷口悟朗監督×近藤勝也氏初タッグ「パリに咲くエトワール」来年春公開決定
【モデルプレス＝2025/08/08】谷口悟朗監督と近藤勝也氏が初のタッグを組み制作された映画「パリに咲くエトワール」が、2026年3月13日より全国公開決定。主人公・フジコの声を女優の當真あみが務める。
【写真】】當真あみが演じる主人公・フジコのビジュアル
『ONE PIECE FILM RED』『コードギアス 反逆のルルーシュ』の谷口監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』のキャラクターデザイン・近藤氏。2人のヒットメーカーが初めて手を携えた同作は、1900年代初頭、困難な時代にあって、諦めることなく星【エトワール】に手を伸ばそうとする日本人の2人の少女の物語である。
本作は完全オリジナル作品となる本作の主人公は、画家を夢見る少女・フジコ。そのキャラクターに命を吹き込むのは、アニメ映画『かがみの孤城』で主人公の声優を務め、2025年にはドラマ『ちはやふるーめぐりー』、映画『ストロベリームーン』でどちらも主演を務めるなど、若手俳優として今まさに注目が集まる當真。声の出演にあたり、當真は「フジコという普段の自分とは全く違った真逆な女の子を演じるにあたり、役作りや声優というお芝居の違いの難しさを改めて感じながらも、楽しく演じさせていただきました」とコメントしている。
今回、フジコ役に當真を起用した理由として、谷口監督は主人公のフジコの声に「純粋であること、企み感がないこと、等身大であること、愛嬌があること、そしてどこかに芯を感じさせること」を起用の基準にしたと話している。また、「アフレコの時期に、このキャリアでの當真さんに出会えたことは幸運でした」と振り返っている。
今回、解禁されたティザービジュアルは、赤いリボンが特徴的な主人公・フジコが部屋の窓から身を乗り出す姿が描かれ、背景にはパリの街並みを望み、この街を舞台にこれから始まる物語に胸が高鳴る様子が伝わってくるイラストに。そして、あたたかみのあるイラストを手掛けたのは、アニメ界の巨匠・近藤氏である。
今回の作品について、近藤はアルボアニメーションのプロデューサーの存在に触れ、「今企画している映画のキャラクターを作ってくれないかと誘われた。僕はすぐ様、丁重？にお断りした」と明かす、そこからプロデューサーの熱意に押され快諾するが、「イメージ画に留まらず、原画も参加することになる。それから7年、僕たちの映画は来年3月に公開予定だ」とコメントしている。（modelpress編集部）
アニメーション映画『パリに咲くエトワール』に継田フジコ役で出演させていただきます。それぞれのキャラクターたちに命が吹き込まれ、真っ白だった世界が一気に色付いていくのを見て、皆さんにお届けできる頃にはどれほど自由で鮮やかな作品ができるのだろうと希望と期待に胸を踊らせました。フジコという普段の自分とは全く違った真逆な女の子を演じるにあたり、役作りや声優というお芝居の違いの難しさを改めて感じながらも、楽しく演じさせていただきました。20世紀初頭、周りの人の声や世の中の流れに逆らい、女性がたった一人で異国の地へ向かい夢を追いかける姿は、現代を生きる私にも、自由であり続けて良いと勇気をくれるようでした。そんな姿を見ていただける方にも感じで貰えると思います。
コロナ禍のなか、自主制作のような形でコツコツと作り続けてきた作品が、ようやく皆さんにお届けできる段階になりました。近藤さんをはじめ、多くのスタッフやキャストの皆さんに心から感謝しています。楽しんでいただけたら嬉しいです。
【當真あみ起用理由】
純粋であること、企み感がないこと、等身大であること、愛嬌があること、そしてどこかに芯を感じさせること。これが今回、主人公をキャスティングするうえで私が大切にした声の基準でした。アフレコの時期に、このキャリアでの當真あみさんに出会えたことは本当に幸運でした。
7年前の5月に、長野の僕の自宅まで訪ねて来て下さった人がいる。アルボアニメーションのプロデューサー、カルキ・ラジーブさんだ。当然初対面。その彼から、今企画している映画のキャラクターを作ってくれないかと誘われた。僕はすぐ様、丁重？にお断りした。しかし彼は「イメージ画だけでも…」とあきらめない。彼の熱意に打たれてお引き受けする事にした。しかしそこからが長かった。イメージ画に留まらず、原画も参加することになる。それから7年、僕たちの映画は来年3月に公開予定だ。ラジーブさん！スタッフの皆さん！成功をお祈りしております。
