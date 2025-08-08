【DOPE 麻薬取締部特捜課 第6話】陣内、香織の死に関係する人物の元へ
【モデルプレス＝2025/08/08】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」（毎週金曜よる10時〜）の第6話が、8日に放送される。
【写真】】「DOPE」初回、人気芸人が突然登場
本作は、正反対のバディが新型ドラッグ【DOPE】に挑む、麻取アクション・エンターテインメント。突然麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動することになった新人の麻薬取締官・才木優人を高橋、常識はずれで型破りな言動が目立つ才木の教育係・陣内鉄平を中村が演じる。
ニコラス（フェルナンデス直行）の潜入がバレたのはハッキングが原因だと判明し、才木（高橋海人）と陣内（中村倫也）は犯人の取り調べに立ち会うよう命じられる。だが、香織（入山法子）の死に関係する人物についてジウ（井浦新）から連絡を受けた陣内はその人物の元へ。
そんな中、才木は美和子（真飛聖）からDOPEを所持していたことを告げられる。そのDOPEに才木が触れると、ある映像が頭の中で流れ始め…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
