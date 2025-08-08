　8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比170円高の4万1170円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1059.15円に対しては110.85円高。出来高は9605枚だった。

　TOPIX先物期近は2997ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比9.08ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 41170　　　　　+170　　　　9605
日経225mini 　　　　　　 41170　　　　　+170　　　190394
TOPIX先物 　　　　　　　　2997　　　　　　+9　　　 16639
JPX日経400先物　　　　　 27045　　　　　 +50　　　　 813
グロース指数先物　　　　　 781　　　　　　+2　　　　 839
東証REIT指数先物　　　　　1886　　　　　　-3　　　　　10

