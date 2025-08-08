日経225先物：8日夜間取引終値＝170円高、4万1170円
8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比170円高の4万1170円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1059.15円に対しては110.85円高。出来高は9605枚だった。
TOPIX先物期近は2997ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比9.08ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 41170 +170 9605
日経225mini 41170 +170 190394
TOPIX先物 2997 +9 16639
JPX日経400先物 27045 +50 813
グロース指数先物 781 +2 839
東証REIT指数先物 1886 -3 10
株探ニュース
