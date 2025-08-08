「ＣＢＣ賞・Ｇ３」（１０日、中京）

今年の函館スプリントＳは、１分６秒６のコースレコードを記録する高速時計の決着となった。そのなかで逃げて４着と見せ場をつくったのが、初芝だったインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大）だ。芝の重賞でも通用する力を示した一戦となったが、この路線変更は世界的名手の進言があったことで実現した。

管理する伊藤大師が明かす。「２走前の中山でモレイラがレース後に、『もし僕が次に乗れるなら芝のレースで乗りたい』と言っていました」。もともと芝デビューを予定しており、指揮官も芝適性は感じていた。ただ、脚元の弱さやダートで好走していたこともあり、芝路線へかじを切れなかった。

それが４歳になって脚元の状態が良くなり、ちょうどそのタイミングで名手のひと言があった。「あの言葉が最終的に背中を押す形になりました」。指揮官とモレイラの見立て通り、芝でも力を発揮した。

今回に向けては「スムーズに走れる左回りにこだわってここへの参戦を決めた。ハンデ５７キロは見込まれたけど、左回りのプラスアルファはあります」と力を込める。快速馬が挑む２戦目の芝重賞。陣営のムードは高まっている。（デイリースポーツ・小林正明）