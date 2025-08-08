お見合い相手に「バリ島で女性と一晩いくら？」と聞かれた男性、ドン引きして即お断り

人との出会いの場や、職場の人間関係の中で、異性からドン引きな言動を受けることがある。投稿を寄せた40代男性（東京都／既婚／専門職）は、かつてお見合いで女性から言われた言葉に「常識を疑いました」と明かした。

「お見合いの時、『インドネシアのバリ島で、女性と一晩過ごすと、いくらですか？』と聞かれました。その目的で、海外旅行していないし、そもそも人を疑う質問です。当然、お断りの返事です」

女性がどういうつもりでその質問をしたのか分からないが、男性が“海外買春をするような人間だと思われた”と感じ、不快感を抱くのは当然だろう。また、女性側も結婚を見据えたお見合いの場で“このようなことを聞く人物”だと、品性を疑われても仕方がないと言える。（文：西荻西子）

「ヤらせて」と迫る先輩、「温泉旅行」に誘う同僚

一方、職場でのドン引き発言に悩まされている人もいる。40代女性（既婚）は、複数の男性からのセクハラ被害をこう明かす。

「会社の50代先輩。いつも飲みに行くと『ヤらせて』と迫ってくる。2人だとすぐにお尻を触ろうとする」

セクハラ以外の何物でもないが、たちが悪いのは「仕事中は普通」な点だろう。この人物だけでなく、「会社の40代同僚」からもセクハラ被害に遭っている。

「温泉旅行に行こうといつも言うから、だれか他に呼びましょうと逃げる。こちらも仕事中は普通」

同じ会社で働く相手だけに、強く断れないまま「仕事中は普通」という関係を保つことにも苦悩がにじむ。さらに、同年代の友人からも、うんざりさせられることがあるようだ。

「ラインで卑猥な話をすぐに持ち出す。答えていたらどんどんエスカレートしてくる」

相手が誰であれ、こうした言動は関係を壊しかねない。男性側に早く気付いてほしいものだ。

