双子の妊娠を公表したタレント中川翔子（40）が7日、インスタグラムを更新。お腹の子どもが男子であることを明かした。

中川は「双子、男の子みたいなのですふたりとも!とても、不思議!」と明かし「わたしは一人っ子だったし、母方みんな女性ばかりで女の子かと思い込んでたからまさかの!でも胎動からすでに、きてくれてありがとうの気持ちで感謝しています。わたしが助けてもらってる」と心境を明かした。

さらに「うちは父も早く亡くなってたから家に男子がいる状況がほぼなく!男の子ってどんな感じなんでしょうか?電車とかアンパンマン戦隊ライダーすきになるイメージあるけど?全然わからない!」と打ち明け「男の子は想像してなかった!なのでいまだに名前も全然きまらず、しかも双子!双子っぽくリンクしたほうがいいのか、しかし別々の人生にらなるしあわせなくていいのか、画数気にしたほうがいいのか、ぐるぐる。。」と悩む様子を見せた。

また「漫画もたくさんあつめた電子書籍、子孫に絶対読ませたいと息巻いてたはずなのにいざとなると 押し付けたりせず無理矢理読ませたくないな、自然に自分から好きなもの見つけてくれたらいいな に気持ちがかわりました笑でもやはりドラゴンボール、スラムダンクは紙の本で全巻揃えててあげたい、、笑」とつづった。