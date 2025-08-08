YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』に投稿されたのは、大好きな赤ちゃんへのスリスリが止まらない兄猫「くまごろう」くんの様子。

くまごろうくんと赤ちゃんの微笑ましい光景は記事執筆時点で3.3万回再生を突破し、「ごろう兄ちゃん、赤ちゃん好きすぎてる♡」「ごろう可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんのことが大好きな兄猫→『つかまり立ち』ができるようになったのを見た瞬間…まさかの『愛にあふれた行動』】

顔面アタック！

警戒心強めな姉猫たたみちゃんに逃げられてしまった歩行器でのドライブを終えた後、仲良しの兄猫くまごろうくんの隣で「えいっ！」と声を上げていたという赤ちゃん。ついにママさんの支えなしでつかまり立ちが出来るようになり、意気込んでいたそうです。

弟の成長を喜ぶくまごろうくんは、愛情表現であるお尻をくっつけて祝福。さらに、赤ちゃんへの愛が止まらなかったようで、頭をごっつんと顔面アタックまでしていたといいます。

優しいお兄ちゃん

以前は衝撃で転がっていたものの、成長したおかげで顔面アタックにも耐えられるようになったという赤ちゃん。それどころか手をバンバンと叩きつけて、「ドンとこい！」とくまごろうくんに挑んでいる様子だったといいます。

しかし、立てるようになったばかりの赤ちゃんは、まだぐらぐらと不安定な状態。そこで、くまごろうくんがとった行動は…。「ほれ」と赤ちゃんの要望に応えつつ、倒れないように配慮した優しめの顔面アタックだったそう。さすがくまごろうお兄ちゃん、完璧な対応です！

止まらないスリスリ

今度はみんなで集まって運動の時間。ところが、ぽっちゃり気味な姉猫ねずこちゃんが猫じゃらしに頑張ってじゃれる姿を見ても、赤ちゃんは動こうとしなかったそう。くまごろうくんも顔面アタックで応援したそうですが、効果なしだったといいます。

その後も、泣いてしまった赤ちゃんにスリッとして涙を止めてあげたり、つかまり立ちの特訓に付き合って再び顔面アタックをしたり。愛情たっぷりなスリスリが止まらないくまごろうくんなのでした。

投稿には「ごろう兄ちゃんは今日も弟に甘々ですね」「赤ちゃんは、守るもの！大好きよ～って行動にあらわれてる」「兄ちゃんの愛のスリスリを受け止められるようになったね」「坊やは、ホントごろうちゃん好きなんですね」「ごろちゃんスリスリ、ゴッツンと励まして優しいお兄ちゃんですね♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』では、くまごろうくんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。猫さんたちと赤ちゃんの可愛すぎるやり取りに癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。