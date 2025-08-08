「３６」を最も長く１６年背負ったのが国松彰。同志社大から投手として入団し、３年目の５７年から外野手に転向した。５９年から１軍に定着。俊足強肩を生かし、ＯＮの脇を固める勝負強い打撃でＶ９時代の名脇役だった。

国松の引退後、西鉄から６９年に移籍していた柳田俊郎が「３６」を引き継ぐ。７４年には１試合だけだが、第３８代の４番打者も務めるなど、こちらも強打の外野手。特に長嶋茂雄監督の就任３年目、７７年には１１４試合に出場し、打率・３４０、２１本塁打、６７打点といずれもキャリアハイの成績を残し、「巨人史上最強の５番打者」と称された。

そして左腕・高橋尚成は入団からの２年間、つまり「３６」の時代にも輝いた。９９年のドラフト逆指名１位で東芝から入団。００年４月６日の中日戦（ナゴヤドーム）で、新人では堀内恒夫以来３４年ぶりの初登板先発勝利を達成し、この年、９勝６敗。ＯＮ決戦となったダイエーとの日本シリーズ第５戦（福岡Ｄ）では２安打無四球の快投、巨人投手５人目のシリーズ初登板初完封を飾った。０１年も９勝。０２年から「１７」に昇格した。