◆パ・リ−グ 楽天７―３オリックス（７日・楽天モバイル）

喜ぶベンチの仲間たちへ、楽天・小郷が二塁ベース上から力強く右手を突き上げて応えた。８回１死一、二塁から初球の変化球をたたき、左翼手の頭上を越える勝ち越しの二塁打。代走から出場し、前の打者が申告敬遠されて迎えたこの日初打席に、「今までの成績ならそうなるなと思うけど、いいきっかけをつかむチャンスという気持ちでした」。試合前まで打率１割７分４厘と苦しんだ男の一打をきっかけに、チームはこの回一挙４得点で試合を決めた。

昨季は１２球団で唯一フルイニング出場。だが今季は調子が上がらず、４月には２軍落ちも経験した。スタメン出場は少ないが全体練習前に早出ティー打撃などで振り込み、練習量を確保。その中で「調子が出てこないときは逆方向（を狙う）、は基本。意識していたのでちょっとは成果が出たかな」と胸を張った。三木監督も「これをきっかけに状態を上げて、前に進んでくれるといい」と期待をかけた。

これでオリックスに３連勝。７月６日に９ゲーム差あった３位に２・５ゲーム差だ。まずはＣＳ圏内を視野に捉えた。（有吉 広紀）