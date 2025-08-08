◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ９―５広島（７日・横浜）

ＤｅＮＡは７日、牧秀悟内野手（２７）が都内の病院で「左ＭＰ関節尺側側副靱帯（じんたい）修復術」を行ったと発表した。球団を通じ「手術をすることを決めました。シーズン中の手術なので迷いはありましたが、これを機に自分を見直せるいい時間になると思います。自分の限界を作らず、成長した姿をお見せできるようにリハビリ頑張ります」とコメント。今後はリハビリ組に合流する。

牧は今月１日に「上半身のコンディション不良」で出場選手登録を抹消されていた。左ＭＰ関節とは左手親指つけ根にある関節のことで、その内側にある靱帯の手術に踏み切った。過去の同様の症例では競技復帰までは２か月程度かかっており、レギュラーシーズン中の復帰は厳しい状況。桑原２軍監督も「代わりの利かない選手。ＣＳに向けてトレーナー陣も全力で頑張っています」と語るなど、ＣＳでの１軍復帰が現実的な目標となっている様子だ。

今季、９３試合に出場し、打率２割７分７厘１６本塁打４９打点と主将、４番としてチームをけん引していた牧。首位・阪神を必死に追っている状況の中で背番号２の長期離脱は痛手だが、復帰まで勝ち進むしかない。