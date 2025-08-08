◆パ・リ−グ 日本ハム０―２西武（７日・エスコンフィールド）

西武・今井は細心の注意を払った。両軍無得点の４回無死満塁。矢沢を打席に迎えた。「外野には飛ばされたくなかった」。外角低めのチェンジアップで、一ゴロ併殺に仕留める。「足も速いので、（併殺は）一番想定していなかった。ネビンのいい守備に助けられたかな」。続く梅林には一転、１５５キロ直球で空振り三振。普段はクールなエースも思わず口元を緩めた。

本来の姿が戻ってきた。最速１５７キロを計測し、７回を１安打、今季５度目の２ケタとなる１１奪三振無失点の力投。６月１７日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来の７勝目をつかんだ。エスコンでは今季３戦負けなし、２２回無失点と無双を続けている。「今年では一番良かった。打たれる打たれないじゃなくて、投げてて感覚的に良くないのがずっと続いていた。今日やっと修正できた」。肉体的にはもちろん昨年と筋力やコンディションは異なる。それに応じた体の使い方を模索しつづけてきたが、光も見えてきた。

例年、メジャー球団はトレード期限を終えた８月に日本球界視察に力を入れる。この日、敏腕で知られるＪ・モロシ記者は「西武の右腕、今井達也は彼らの最優先事項の一つだ」とＸに投稿するなど、海の向こうから“ターゲット”に認定されている。エースが再び、無双態勢に入る。（大中 彩未）