¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¤¬¾Ð´é¤Ê¤¹Ã»Ò±à£¸£°¾¡¡¡Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£³Æü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡¹ÎÍ£³¡½£±°°Àî»ÖÊ÷¡Ê£·Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡£±·î¤ËÉô°÷´Ö¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Ï¡¢°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³½éÀïÆÍÇË¡£¹Ã»Ò±à£¸£°¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£²£·¸ÄÌÜ¤Î¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¹ÎÍ¥Ê¥¤¥ó¤Ï¾Ð´é¤Ê¤¯¡¢¶î¤±Â¤ÇÀ°Îó¤·¤¿¡£ÉáÃÊÄÌ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÎé¤Þ¤Ç½¸Ãæ¡££±·î¤Ëµ¯¤¤¿ÉôÆâ¤Ç¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤Ë¼þ°Ï¤¬ÍÉ¤ì¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿£±²óÀï¤òÆÍÇË¤·¡¢Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤È¤¤¤¦Ì´¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î£´²ó¤ËÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢£¶²ó¤Ë£´ÈÖ¡¦ÁðÅç¸¾ÂÀ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Îº¸µ¾Èô¡££·²ó¤Ë¤âµ¾Èô¤Ç²ÃÅÀ¤·¡¢Í×½ê¤Ç¤Î·ø¼Â¤µ¤È¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡££µ²ó½ªÎ»¸å¤Î±ß¿Ø¤Ç¤Ï»Ø´ø´±¤Î¡Ö¸åÈ¾¾¡Éé¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤Î¸å¤ËÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÆüº¢¤«¤é¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¡¢¥¨¡¼¥¹ËÙÅÄ¹·Í¤¤Ï£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£±£°Ã¥»°¿¶¤Ç´°Åê¡££¶²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤È°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡£µÆü¤Ë¹âÌîÏ¢¤¬£³·î¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤È¤·¤¿»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡££¶Æü¡¢³Ø¹»¤âÌîµåÉô°÷¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£½èÊ¬¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë»ö¼Â¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿ÉñÂæ¡£ÎòÂåÃ±ÆÈ£·°Ì¤È¤Ê¤ë¹Ã»Ò±à£´£±¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó»Ø´ø´±¤â¡¢ÉáÃÊ¤È¤Î°ã¤¤¤ò¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤³¤Î·ï¤ò²þ¤á¤ÆÁª¼ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤»ö¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤ÆÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£Âç²ñÁ°¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¾ðÊó¤¬³È»¶¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁû¤®¤¬¹¤¬¤ëÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢Éô°÷¤Ïµå¾ì¤Ë¤â½É¼Ë¤Ë¤â·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¤ò°ìÀÚ¡¢»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¡£¹¥Åê¤·¤¿ËÙÅÄ¤Ï¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½àÈ÷¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£
¡¡¿áÁÕ³ÚÉô¤Ï¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤òÍ¥Àè¤·¡¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤âÉÔºß¡£¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÎÆüµ¢¤ê°ÜÆ°¤ËÁûÆ°¤â½Å¤Ê¤ê¡¢Æ±¹»¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î±þ±ç½Ì¾®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹µ¤¨Éô°÷¤ÎÂçÀ¼¤Ë¡¢¼ç¾¤Î¶õµ±À±¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÇòµå¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê½Ð¾ì¤ò¡ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£½Í¡¹¤ÈÁ´ÎÏ¤ò¡×¤ÈÃæ°æ´ÆÆÄ¡£Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¤Î½Õ²ÆÄÌ»»£¸£°¾¡¤ÎÀáÌÜ¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ê°ÂÆ£¡¡Íý¡Ë