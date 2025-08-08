

ナルミヤは2000年代に子供時代を送った20代女性をターゲットに、自社キャラのグッズ販売やイベントを実施する（写真：ナルミヤ・インターナショナル）

【写真】ナルミヤを代表する「ベリエちゃん」を使ったグッズの数々

2月と8月――。飲食店やサービス業で「二八（にっぱち）」と呼ばれるこの閑散期は、売り上げ確保が難しい時期だ。それはアパレル業界も例外ではない。

前月のセールからの反動減と次のシーズンの新作への購買意欲がまだ低い時期で、近年は気候変動により商品投入時期のずれ込みや商品計画の見直しも珍しくない。そんな中、季節や気温の影響を受けにくいファッション関連の商材や業態に注力する動きが出てきている。

「プティ マイン」「メゾピアノ」などのブランドを展開する子供服大手のナルミヤ・インターナショナル（以下、ナルミヤ）は、かつて人気だったアパレルブランドのキャラクターを復活させ、新たな需要を掘り起こしている。ターゲットは同社の子供服を愛用していた20代の女性だ。

元キッズを熱狂させたルミネの大行列

ナルミヤは従来の子供服とは異なる新規事業として、自社キャラクターを使ったグッズ販売やコラボカフェを2020年以降、定期的に実施してきた。



キャラクターの巾着やキーチェーンなどを求めて、多くの女性客がポップアップショップに朝から駆けつけた（写真：ナルミヤ・インターナショナル）

直近では2025年2月、新宿ルミネエストでナルミヤキャラクターズのポップアップショップが1カ月ほど開催された。早朝から社員が応援に駆けつけ、ショップ入店の整理券を配るほどの盛況ぶりで、「5坪に満たない売り場で想定される売り上げを上回った」（ナルミヤの新規事業開発部・漆畑祐樹課長）。

従来の子供とは違う大人を集客できる背景には、1990年代から2000年代にかけて築いた子供服のブランドとキャラクターの基盤があったからだ。

ナルミヤのブランドは10代向けのファッション誌にも掲載され、当時、子供時代を送った女性にとっては憧れの的だった。だが、2000年代後半はH&Mといった海外のファストファッションが日本に上陸。こうした新興勢力が子供服のニーズを取り込み、従来の人気から陰りを見せた。

そんな中、キャラクターを自社のビジネスに活用できると気づくことになったのが、2019年にナルミヤに入社した新入社員がきっかけだった。

社内研修で新規事業を考案する課題に対して、ある新入社員がナルミヤのイメージとしてベリエちゃんなどを描いていた。キャラクター全盛期から10年以上経ち、当時の子供が大人になった。同社がキャラクターを自社の資産と再認識し、潜在的なニーズを捉えた瞬間だった。

自社企画の第1弾は2020年、ブランド20周年を迎えたメゾピアノジュニアの記念アイテムの販売だった。べリエちゃんのキャラクターがデザインされたTシャツなどは、SNSで瞬く間に広がり、売り切ることができた。

一時の流行ではない安定的なビジネス

アパレル企業の経営環境の変化は激しく、継続的に収益を立てる難しさがある。UBS証券の風早隆弘シニアアナリストは「1月と7月に実施していたセールの重要性が落ち、人件費も高騰している。2月と8月に売れなくて仕方がないという考え方から脱却し始めているのでは」と分析する。

「アパレル企業として流行に合ったファッション性を提案し、一時の流行ではなくキャラクターを安定的なビジネスとして定着させていく」（漆畑氏）

時代とともに移ろう流行を見極めながらキャラクター展開を定着できるか。子供服のナルミヤのキャラクタープロデュースは試金石になりそうだ。

（井上 沙耶 ： 東洋経済 記者）