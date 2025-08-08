◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日 ▽１回戦 津田学園５×―４叡明＝延長１２回タイブレーク＝（７日・甲子園）

午前の部が雨予報で中止となり、午後の部２試合が行われた。津田学園（三重）は初出場の叡明（埼玉）と延長１２回タイブレークの死闘の末、サヨナラで６年ぶり初戦突破。先発したエース左腕・桑山晄太朗（３年）が１３８球の熱投で４失点完投し、佐川竜朗監督の４７歳の誕生日に白星を届けた。

何度も雄たけびを聖地に響かせた。４―４で迎えたタイブレークの延長１２回、津田学園の桑山はつりかけた足の治療を終え、マウンドに立った。「気力しかない。最後は気持ちで抑え込んだ」。１死一、二塁を三ゴロの併殺打に仕留めてこの回を０封。最後は無死一、二塁で伊藤璃空の送りバントが敵失を誘い、サヨナラの二塁走者が生還。２０２３年に１０回からタイブレークの適用が導入されてからは甲子園史上最長タイの延長１２回の激戦を制した。

３回まで１安打無失点も、２巡目からつかまり５回までに２点リードを追い付かれた。それでも、自慢のスライダーを軸に６回から１０回まで無失点。エースの力投に打線も応えた。１１回に１点をリードされたが、１死一、三塁で正木瑛真の遊ゴロの間に同点。「桑山に頼らず、全員で戦う強さという意味では史上最高のチーム」。この日が誕生日の佐川竜朗監督（４７）に、全員で聖地１勝を届けた。

孤高のエースが輝いた。女房役の犬飼悠之介が「あいつは自由人なので」と表現するように、今夏の三重大会では試合後、次の試合前日まではグラウンドに一切、来なかった。寮にも帰らず、実家で自分で考えたメニューを敢行。そして、試合前日に再びグラウンドに姿を現す。自由すぎる振る舞いも、犬飼は「その分、やってくれるからみんな何も言わない。あいつが投げた時は野手はみんな絶対負けさせられないと思う」。全５試合（先発４）に登板し、３１回２／３を投げて１失点。絶対的エースとして、チームを６年ぶりの甲子園に導いた。

２時間４７分、１３８球を投げ抜いた桑山は、「いろんなところがつっていた」と、椅子に座って取材に応じた。それでも、「甲子園に来て良かったと思える試合できました」と笑顔。仲間に愛される自由気ままな左腕がさらなる高みへ歩む。（瀬川 楓花）

◆桑山 晄太朗（くわやま・こうたろう）２００７年６月２９日、愛知・稲沢市生まれ。１８歳。小１から大里西クラブで軟式野球を始め、投手。大里中では軟式の藤華クラブに所属。津田学園では１年秋に初めてベンチ入り。５０メートル走６秒７、遠投１０５メートル。最速１４９キロ。変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ。１８１センチ、８１キロ。左投左打。