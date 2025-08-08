２００１年、長嶋茂雄さん（享年８９）は、スポーツ報知が主催した世界中の著名人の芸術作品を集めた展覧会「ザ・ワールドセレブリティーズ アートフェア２００１」に一枚の油絵を出品した。「新世紀生命富士（しんせいきいのちふじ）」と題されたその作品に、共作として取り組んだのが洋画家の絹谷幸二さん。リンパ腫のため、今月１日に８２歳で亡くなる直前に語った「画家・長嶋茂雄」の表情とは―。（構成・高柳 哲人）

真っ赤に輝く太陽と、中央に堂々とそびえ立つ富士山。３８・２×４５・７センチのキャンバスに描かれた作品は、長嶋さんの現役時代の豪快なプレーをほうふつさせ、タイトル通り生命に満ちあふれている。合作のテーマが決まった時の記憶が、絹谷さんにはハッキリ残っていた。

「箱根カントリー（倶楽部）でゴルフを一緒にプレーする中で、自然と決まりました。グリーンの場面と二人の人生の象徴、目指すものとして富士山と太陽を描くことになりました」。絹谷さんのアトリエで約３週間をかけて描き上げる中で目にしたのは、画家にはない大胆さと勢いだった。

「バットを振ってヘルメットを格好良く落とすパフォーマンスをするように、絵を描く時も思い切りが良く、ポーズが決まっている。彼らしい所作は長嶋さんならではでした。テクニックにこだわらず、前のめりで明るい制作意欲が感じられました」。あまりの“ワイルドさ”に、作品としてまとめ仕上げる作業は非常に大変だったという。

出会いは１９８０年代の終わりごろ。あるスポーツイベントでテレビ局の人に紹介された。「会った瞬間、長嶋さんの方から『やあ絹谷さん、私、あなたのファンなんです』と言われて驚きました」。実は学生時代から絵が大好きで、絹谷さんの師匠である洋画家・林武さん（７５年死去）のアトリエを訪れたこともあったという。

不思議な縁に「奈良生まれの阪神ファンだったのに、その一言で巨人ファンになってしまった」と魅了された。その後交流を深め、９９年には長嶋さんが選考委員を務めた、社会貢献活動を続けるプロ野球関係者に贈られる「ゴールデンスピリット賞」（報知新聞社制定）の受賞者トロフィーを制作。「第１回目（の受賞者）の松井秀喜さんをはじめ、ダルビッシュ有投手、吉田正尚さんら、そうそうたるメンバーに授賞式を通じて応援できたことは大変ありがたかった」と振り返った。

長嶋さんは、さまざまな場所で「自分は絹谷さんの弟子」と話していた。あのミスターに「師匠」と言われることを、どう感じていたのだろうか。

「絵の手ほどきをしたのでそう言っているけれど、お互いに尊敬し合い、いろんな分野においてアドバイスをし合いました。長嶋さんは相手の意見を否定せず、尊重して取り入れていく人でした」。普段の会話でも「ネガティブな話は、絶対にしない。いつも前向きで、太陽や富士山を見ているような姿勢を貫く人だった」という。まさに「新世紀生命富士」は、長嶋茂雄そのものだったのだ。

訃報（ふほう）を聞いた時に最初に思い出したのは、２１年に文化勲章を一緒に受章した時の親授式だったという。「生きてきた世界は違うけど、それぞれの分野で前向きに頑張っていて、同時に文化勲章を受けたのは、この上ない喜びでした。宮中に参内した時には、自然に長嶋さんの車いすを私が押して、二人で陛下の前で勲章をもらうことができて、本当に幸せでした」。強い絆で結ばれた“師弟”は、今ごろ雲の上から見下ろした富士山の絵を描くために、共に筆を執っているのだろうか。

◆絹谷 幸二（きぬたに・こうじ）１９４３年１月２４日、奈良市出身。東京芸大卒業後にイタリアに留学。７４年、「アンセルモ氏の肖像」で当時史上最年少で安井賞を受賞。９３年、東京芸大教授に就任。２００９年、絹谷幸二賞を創設。１４年、文化功労者。１６年、大阪・梅田に「絹谷幸二 天空美術館」開館。２１年、文化勲章受章。２５年８月１日、悪性リンパ腫のため死去。享年８２。

◇絹谷さんのインタビューは７月２９日にメールで行ったものです。ご遺族の了解を得て掲載しています。