高橋文哉、長編アニメ映画初主演 共演は天海祐希で「プレッシャーもありました」 『クスノキの番人』来年1月30日公開
アニメ映画『クスノキの番人』が2026年1月30日に公開されることが決定した。あわせてティザービジュアル、特報映像、キャスト情報が解禁され、主人公・直井玲斗役を長編アニメーション映画初主演の高橋文哉、物語のカギを握る柳澤千舟役を天海祐希が務める。
同作は累計100万部を突破した小説「クスノキの番人」（実業之日本社文庫刊）が原作で、東野圭吾氏原作作品の初のアニメーション映画化となっている。理不尽な解雇により職を失った青年・直井玲斗（なおい れいと）は、追い詰められた末の過ちで逮捕される。運に身を委ね、将来を思い描くことも、人生の選択を自ら決める意志もなかった。そんな彼に運命を変える出会いが訪れる。
依頼人の指示に従うなら、釈放する…突如現れそう告げる弁護士の条件を呑んだ玲斗の前に現れたのは柳澤千舟（やなぎさわ ちふね）。大企業・柳澤グループの発展に大きく貢献してきた人物であり、亡き母の腹違いの姉だという。「あなたに、命じたいことがあります」それは、月郷神社に佇む＜クスノキの番人＞になることだった。
戸惑いながらも番人となった玲斗は、さまざまな事情で境内を訪れる人々と出会う。クスノキに定期的に足を運び続ける男・佐治寿明。その娘で父の行動を不審に思う女子大生・佐治優美。家業の継承に葛藤する青年・大場壮貴、彼らや千舟と関わるうちに、玲斗の世界は、少しずつ色を帯びていく。
解禁されたのは、「その木に祈れば願いが叶う」といわれる圧倒的な存在感を放つクスノキと何かを念じる玲斗の姿が映されている特報映像。物語のカギを握る叔母・柳澤千舟が玲斗に命じた“クスノキの番人”とは一体何のための仕事なのか？そしてクスノキが持つ＜本当の力＞とは…？ミステリアスな“クスノキ”に、幻想的な景観など、豪華クリエイター陣による卓越した映像美が垣間見えるシーンも詰め込まれ、より期待が高まる仕上がりとなっている。
■高橋文哉コメント
東野圭吾先生の作品が、初の劇場アニメーション化。そんな記念すべき本作で主演を務めさせていただけることに、大きな喜びと責任を感じています。プレッシャーもありましたが、監督とお話しする中で、作品への熱い想いに触れ、自然と気持ちが前を向いたのを覚えています。
玲斗の迷いながらも前へ進もうとする姿には、年齢の近さもあって自然と自分を重ねました。現場で生まれる空気に支えられながら、千舟役の天海祐希さんとの掛け合いに向き合えたことは、自分にとってかけがえのない経験です。
本作には、日常の中で見落としがちな「人生を振り返る機会」や「自分自身と向き合う時間」が数多く織り込まれています。観る方それぞれの人生に寄り添う瞬間が、きっとこの物語のどこかにあると思います。役者として、映画『クスノキの番人』を通して届けることができる想いを、できる限りちりばめたつもりです。この物語との出会いが皆さんにとって何かの“きっかけ”となれば幸いです。
■天海祐希コメント
出演を決めたきっかけは、監督からいただいた一通のメールです。その言葉に込められた情熱と誠実さに心を動かされ、「私にできることがあるのなら、ぜひお力になりたい」と強く感じました。
声のお仕事は毎回新たな挑戦ですが、アニメーションならではの表現の可能性に触れられることは、私自身にとっても貴重な学びとなっています。今回も、柳澤千舟という女性の人生と歩みを想像しながら、言葉一つひとつに自然な重みが宿るよう心を込めて臨みました。
現代を生きる私たちは、時に自分の道に迷い、不安を抱えることがあります。そんなときこそ、千舟や玲斗、本作に登場する人々の視点にふれることで、物事の見方を少し変えてみる勇気や、大切な人との関係にそっと目を向けてみようと思える時間を過ごしていただけたら嬉しいです。映画館でのひとときが、皆さまの日常に小さな温もりを届けられますように。
