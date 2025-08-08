『ペット2』9・5「金曜ロードショー」で放送決定 “3つの物語”が錯綜し驚きの大団円に【今後の放送ラインナップも紹介】
日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00〜）では、9月5日にアニメ映画『ペット2』を本編ノーカットで放送する。『ミニオンズ』『SING／シング』などを手掛けたイルミネーションが贈る大ヒットアニメシリーズの第2弾で、前作からさらにスケールアップした内容となっている。
【写真】『ペット2』マックスやデュークなど個性豊かなキャラクターたち
「飼い主のいない間、ペットは何をしているのか？」というユニークな視点で描かれた『ペット』シリーズは、個性豊かなキャラクターたちのドタバタ劇とハートフルな展開が話題を呼び、世界中で大ヒットを記録。本作では、前作に引き続きテリア系雑種犬・マックスを中心に、ペットたちの“秘密の生活”が描かれる。
物語は、マックスの飼い主・ケイティが結婚し、息子・リアムが誕生するところからスタート。リアムを我が子のように思うマックスは過保護なほど心配性になり、家族旅行で訪れた田舎で新たな世界と向き合うことになる。
同時進行で、ギジェットはマックスの大切なおもちゃを取り戻すために“ネコになりきって”ネコ社会へ潜入し、スノーボールはスーパーヒーローとして悪徳サーカス団からホワイトタイガーの赤ちゃんを救い出そうと奔走する。
3つの物語が絡み合い、やがてひとつに繋がる構成で、笑いあり、冒険あり、そして感動ありの展開が最後まで飽きさせない。前作を観た人はもちろん、初めて観る人も楽しめる内容となっている。
【今後の放送ラインナップ】
今夜午後9時『火垂るの墓』※ノーカット
8月22日午後9時『崖の上のポニョ』※ノーカット
8月29日午後9時『もののけ姫』※ノーカット
9月5日午後9時『ペット2』※本編ノーカット
